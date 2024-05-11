Apple достигла соглашения с OpenAI об использовании ChatGPT в iOS 18

Apple заключила соглашение с OpenAI об использовании технологий стартапа — в частности ChatGPT — на операцинной системе iOS. Предполагается, что уже iPhone с iOS 18, который Apple представит в следующем месяце, будут доступны функции ИИ от OpenAI.

Источники Bloomberg, пожелавшие остаться неизвестными, утверждают, что сделка завершена. Но при этом компания продолжает переговоры также и с Google — по поводу лицензирования чат-бота Gemini.

В прошлом году главный исполнительный директор Apple Тим Кук сказал, что лично использует ChatGPT от OpenAI, но добавил, что для внедрения ИИ на операционные системы его компании существует «ряд проблем, которые необходимо решить». Судя по всему, это удалось.

Информация о том, что переговоры Apple и OpenAI близки к завершению, появилась в материалах агентства еще в апреле, но никто из прямых участников сделки не дает никаких комментариев, и нет никакой гарантии, что о соглашении будет официально объявлено в ближайшее время.

В июне на Всемирной конференции разработчиков, по данным Bloomberg, Apple планирует презентовать некоторые из будущих функций, которые, по словам Тим Кука, будут интегрированы в продукты Apple на «очень продуманной основе».

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