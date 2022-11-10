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Китайские энтузиасты превратили iPhone в «раскладушку»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Китайские энтузиасты превратили iPhone в «раскладушку». Корпус пришлось печатать на 3D-принтере, шарнир ставить от смартфона Motorola. На процесс создания ушел год – раскладной iPhone работает, его назвали iPhone V.

Китайские энтузиасты превратили iPhone в «раскладушку»

Видеоролик о создании раскладного iPhone авторы идеи опубликовали на YouTube. iPhone-«раскладушка» похож на смартфон Samsung модели Galaxy Z Flip. В сборке использовали шарнир от Motorola Razr 5G 2020. Корпус смартфона напечатали на 3D-принтере.

Создателям пришлось долго работать над присоединением дисплея от iPhone, потому что стекло снималось вместе с матрицей. В результате многочисленных проб и ошибок матрицу сняли и сделали дисплей гибким.

Раскладной iPhone получил название iPhone V. Смартфон работает на iOS, имеет небольшой аккумулятор с пониженной емкостью в 1000 мАч для экономии пространства внутри устройства, который вместе с материнской платой расположен не в верхней части смартфона, как в оригинале, а в нижней.

Фото на обложке: YouTube

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