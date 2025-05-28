Wildberries увеличил в три раза число мест на складах под крупногабаритные товары

«За 2025 год количество заказов товаров КГТ+ увеличилось в шесть раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рост сегмента стал возможен в том числе из-за расширения географии присутствия. В текущем году сервис стал доступен еще в 20 регионах, включая Иркутск, Красноярск, Владикавказ, Архангельск, Астрахань, Ярославль, Адыгея и другие», — сообщил руководитель направления «Грузовая доставка и доставка курьером» объединенной компании Wildberries и Russ Евгений Булдыгин. В ближайшее время данная услуга появится в нескольких городах Беларуси

С начала 2025 года количество продавцов КГТ+ выросло в девять раз.

«С 2023 года мы вышли на площадку Wildberries с небольшим списком стремянок и лестниц, и к данному моменту активно работаем с большим ассортиментом различных видов лестниц, стремянок, подмостей и вышек. Размеры некоторых из наших товаров в упаковке достигают около 2,5 метров. Курьерская служба справляется с этой доставкой отлично», – заявила руководитель отдела маркетинга завода высотных конструкций «Новая высота» Нелли Кутуева.

КГТ+ — это тип крупногабаритных товаров весом до 25 кг и сумме трех сторон упаковки — от 200 до 280 см. Продажа КГТ+ возможна только при работе продавцов по модели «Маркетплейс» (доставка со склада продавца). Всего ассортимент КГТ+ на маркетплейсе включает около 30 тыс. позиций. Наиболее популярными категориями остаются товары для дома, сада, ремонта и спортивный инвентарь.

В мае маркетплейс Wildberries запустил в каталоге сайта и мобильного приложения новый раздел — «Грузовая доставка». Для заказа доступны сверхгабаритные товары (СГТ, от 25 до 100 кг) из более чем 15 категорий, таких как мебель, сантехника, бытовая техника, товары для дома и сада и другие. Всего в этом разделе уже представлено свыше 2 млн позиций.

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