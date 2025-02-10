Основатель ChronoPay выступил в суде с последним словом, которое написал ChatGPT

Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский выступил в Хамовническом районном суде Москвы с последним словом, которое написал ChatGPT. Речь была написана в стихах при поддержке адвокатов, так как обвиняемый находится в СИЗО, передает ТАСС.

Полное послание Врублевского опубликовал RTVI. «Где ваши “потерпевшие”? Где ваши “доказательства”? Фантазии пятилетней девочки, сказки в бумагах, а в деле — лишь пустота, подлоги, нападки. Вы судите пустоту, и правда вам чужда», — говорится в одном из четверостиший.

ТАСС пишет, что это первый известный случай в судебной практике, когда подсудимый при подготовке последнего слова использовал искусственный интеллект. По словам Врублевского, с написанием речи ему помогли адвокаты, так как сам он находится в СИЗО.

Врублевский — основатель и владелец компании ChronoPay, которая специализируется на процессинге банковских карт в интернете. Предприниматель был задержан в марте 2022 года.

Основатель ChronoPay проходит обвиняемым по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере), пункту «а» части 4 статьи 158 (кража, совершенная организованной группой), статье 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) и статье 187 Уголовного кодекса (неправомерный оборот средств платежей).

Врублевский разработал план хищения денег с банковских счетов и для этого с помощью сообщников создал компанию «Вангуд», следует из обвинительного заключения. Фигурантам по этому делу вменялся ущерб в размере почти 500 млн рублей, но сейчас эта сумма, по данным адвокатов, составляет чуть больше 500 тыс. рублей.

По словам защитника Врублевского Кирилла Мариненко, следствие считает, что фигуранты под предлогами оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за вознаграждение похитили деньги у 37 потерпевших. Для хищения использовался ресурс для приема пожертвований в соцсетях и на стриминговых сервисах. Никто из фигурантов вину не признал.

В начале января прокурор попросил суд приговорить Врублевского к 12 годам колонии. Для других фигурантов дела были запрошены сроки заключения от семи до 10 лет колонии.

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