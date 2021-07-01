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В России появятся филиалы зарубежных IT-компаний

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Владимир Путин 1 июля подписал закон об открытии филиалов или представительств крупных зарубежных IT-компаний в России. Под действие закона предварительно попали 20 онлайн-платформ, среди которых Facebook, Instagram, TikTok и другие. 

В России появятся филиалы зарубежных IT-компаний

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, владельцы интернет-платформ с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей из России обязаны будут учреждать юридические лица или открывать локальные офисы в стране с 1 января 2022 года. Эти представительства должны будут «в полном объеме представлять интересы головных компаний». Документ также предусматривает наказание за отказ исполнять российское законодательство, включая возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя.

По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, под действие закона потенциально попадают 20 ресурсов, в том числе Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Gmail, Ikea, «Википедия», передает РИА Новости.

Перечень иностранных интернет-компаний разместят на официальном сайте Роскомнадзора.

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Фото: easy camera/Shutterstuck

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