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Тим Кук посоветовал использовать Android всем желающим загружать приложения в обход App Store

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что пользователям, которые хотят загружать приложения в обход магазина App Store, стоит задуматься о покупке устройства на Android.

Тим Кук посоветовал использовать Android всем желающим загружать приложения в обход App Store

Кук отметил, что у пользователей есть выбор между операционными системами (ОС), подчеркнув, что миссия Apple заключается в обеспечении безопасности.

«Пользователи, желающие загружать приложения из неизвестных источников, могут выбрать Android. Для Apple этот шаг — все равно что ездить на автомобиле без подушек и ремней безопасности. Миссия Apple заключается в максимальном обеспечении безопасности и конфиденциальности пользователей. Разрешать установку приложений из внешних источников слишком рискованно», — сообщил Тим Кук на саммите DealBook.

Старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги ранее в ноябре также отметил, что установка приложений в обход App Store может оказаться «ящиком Пандоры, полным вредоносных программ» и «лучшим подароком киберпреступникам».

В октябре 2021 года Apple представила отчет о безопасности мобильных ОС. Исследование показало, что смартфоны на Android подвергаются атакам вредоносных программ в 15-47 раз чаще, чем iPhone.

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Фото на обложке: John Gress Media Inc / Shutterstock

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