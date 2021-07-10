«Соответствовать Google-культуре»: «Ланит» сделала коворкинг для сотрудников на крыше

IT-компания «Ланит» открыла коворкинг для сотрудников прямо на крыше собственного здания. Там можно работать и загорать одновременно. Инициатива была тепло принята персоналом, особенно если учесть аномальную жару в Москве.

10-этажное здание, в котором располагается «Ланит», находится на Мурманском проезде в Москве. С крыши, на которой открыли коворкинг, открывается вид на Останкинскую телебашню.

Рабочая зона рассчитана на 75 мест, но в формате бронирования в коворкинге постоянно может работать гораздо больше людей, рассказала RB.ru директор по персоналу группы компаний «Ланит» Надежда Шалашилина.

«Есть зоны более шумные, есть более тихие. Есть переговорные комнаты, кухни. Естественно, коворкинг оборудован большими мониторами для презентаций», – отметила Надежда Шалашилина.

Сотрудник может прийти в коворкинг со своим ноутбуком, либо воспользоваться оборудованным рабочим местом. В коворкинге есть все необходимое для печати, уточнили в «Ланит».

Шалашилина рассказала, что у них был запрос от сотрудников на создание комфортной рабочей зоны. В ее организации компания брала во внимание результаты исследования Стэнфордского университета от 2015 года о том, как удаленная работа влияет на продуктивность персонала.

«Оказалось, что при переходе на удаленную работу их эффективность сразу возрастала на 13%. Когда же сотрудники возвращались в офис, особенно те, кто хотел вернуться, то эффективность их работы снова увеличивалась на 20%. На основании этого мы и приняли решение, что будем в “Ланит” экспериментировать с коворкингом», – пояснила Надежда Шалашилина.

«Мы регулярно проводим опрос вовлеченности сотрудников, где спрашиваем, насколько комфортны рабочие места, какими бы их хотели видеть, и получаем пожелания соответствовать так называемой Google-культуре, которая для ИТ-специалистов является примером того, как все должно быть устроено», – сообщила Надежда Шалашилина.

Делать выводы о повышении продуктивности наших сотрудников пока рано, но то, что инициатива была тепло принята сотрудниками, совершенно точно, добавила Шалашилина.

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Фото: «Ланит»