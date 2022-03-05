Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В работе Telegram произошел сбой

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector.

В работе Telegram произошел сбой

По состоянию на 10:44 мск было зафиксировано 968 отчетов о сбоях в работе.

Большинство пользователей жалуются на проблемы с подключение сервера — 59%. Еще 21% — на работу приложения, а у 20% наблюдаются трудности с получением и отправкой сообщений.

Наибольшее количество сообщений о неполадках в работе Telegram зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге. Также проблемы в работе мессенджера происходят у пользователей в Киеве и Минске.

Также на сбой Telegram жалуются пользователи Twitter из Украины. Фото на обложке: wichayada suwanachun / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать ботов, связанных с военной операцией на Украине
  2. 2 Обновление ценовой политики WhatsApp Business API: как изменятся расходы на общение с клиентами?
  3. 3 «В конечном итоге ничего не работает, кроме опыта». Основатель ManyChat — о Долине, фокусах и первом миллионе
  4. 4 Быстрее, проще, удобнее: как Alfa Message меняет привычный банкинг
  5. 5 Что такое клиентский сервис в соцсетях

ВОЗМОЖНОСТИ

05 марта 2022

«Экспортеры. Новый уровень»

05 марта 2022

MUIV.LAB

06 марта 2022

Стартап-студия ЮУрГУ

Все ВОЗМОЖНОСТИ