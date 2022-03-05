В работе Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector.
По состоянию на 10:44 мск было зафиксировано 968 отчетов о сбоях в работе.
Большинство пользователей жалуются на проблемы с подключение сервера — 59%. Еще 21% — на работу приложения, а у 20% наблюдаются трудности с получением и отправкой сообщений.
Наибольшее количество сообщений о неполадках в работе Telegram зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге. Также проблемы в работе мессенджера происходят у пользователей в Киеве и Минске.
Почему блокируют твиттер, а отваливается постоянно телеграм— вещий олень (@DerVenter) March 5, 2022
У когось ще приліг телеграм?— бівні Котляревського (@genechk) March 5, 2022
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