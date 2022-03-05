В работе Telegram произошел сбой

По состоянию на 10:44 мск было зафиксировано 968 отчетов о сбоях в работе.

Большинство пользователей жалуются на проблемы с подключение сервера — 59%. Еще 21% — на работу приложения, а у 20% наблюдаются трудности с получением и отправкой сообщений.

Наибольшее количество сообщений о неполадках в работе Telegram зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге. Также проблемы в работе мессенджера происходят у пользователей в Киеве и Минске.

Фото на обложке: wichayada suwanachun /

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Также на сбой Telegram жалуются пользователи Twitter из Украины.