Уральская IT-компания запустила сервис для приема платежей в криптовалюте для бизнеса

Уральская IT-компания Zavod-IT запустила сервис для приема платежей в криптовалюте для бизнеса. Он интегрируется с сайтом через telegram-бота. Разработчик заверил, что не берет комиссии за свои услуги.

О разработке Zavod-IT RB рассказал представитель компании.

Сервис для приема платежей в криптовалюте для бизнеса интегрируется на сайт компании через telegram-бота Coiner Cab. В Zavod-IT отметили, что не берут комиссию с платежей, а предоставляют технологию взаимодействия с блокчейном.

«У нас есть другие продукты и решения, которые позволяют нам зарабатывать. В настоящее время оплата товаров и услуг через наш шлюз происходит без комиссии», – рассказал представитель компании.

«Мы взаимодействуем напрямую с блокчейнами и сами контролируем эту интеграцию без прослоек в виде контролирующих органов. Каждый наш клиент создает личный криптокошелек, который контролирует самостоятельно», – отметил директор Zavod-IT Александр Процюк.

Zavod-IT в апреле начала выдавать зарплату сотрудникам в криптовалюте. В фирме уточнили, что решение о переходе на зарплату в криптовалюте каждый сотрудник принимает добровольно, но 60% штата на момент публикации материала готовы перейти на новый формат оплаты труда.

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