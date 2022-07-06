Уральская IT-компания запустила сервис для приема платежей в криптовалюте для бизнеса

Уральская IT-компания Zavod-IT запустила сервис для приема платежей в криптовалюте для бизнеса. Он интегрируется с сайтом через telegram-бота. Разработчик заверил, что не берет комиссии за свои услуги.
О разработке Zavod-IT RB рассказал представитель компании.
Сервис для приема платежей в криптовалюте для бизнеса интегрируется на сайт компании через telegram-бота Coiner Cab. В Zavod-IT отметили, что не берут комиссию с платежей, а предоставляют технологию взаимодействия с блокчейном.
«У нас есть другие продукты и решения, которые позволяют нам зарабатывать. В настоящее время оплата товаров и услуг через наш шлюз происходит без комиссии», – рассказал представитель компании.
«Мы взаимодействуем напрямую с блокчейнами и сами контролируем эту интеграцию без прослоек в виде контролирующих органов. Каждый наш клиент создает личный криптокошелек, который контролирует самостоятельно», – отметил директор Zavod-IT Александр Процюк.
Zavod-IT в апреле начала выдавать зарплату сотрудникам в криптовалюте. В фирме уточнили, что решение о переходе на зарплату в криптовалюте каждый сотрудник принимает добровольно, но 60% штата на момент публикации материала готовы перейти на новый формат оплаты труда.
Фото на обложке: Alexlukin /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В России на фоне валютных ограничений вырос спрос на криптокошельки
- 2 Крупное африканское государство запустило национальную криптовалюту
- 3 «Я верю в Play2Earn»: что может дать новая модель криптомиру
- 4 На Crypto World обсудят перспективы развития криптовалюты в России
- 5 «Десятки тысяч людей потеряют целые состояния». Почему падает криптовалюта — рассуждают эксперты
ВОЗМОЖНОСТИ
07 июля 2022
08 июля 2022
10 июля 2022
11 июля 2022