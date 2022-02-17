Цукерберг придумал новую должность, чтобы не общаться с властями

Марк Цукерберг повысил в должности вице-президента Meta по глобальным вопросам и коммуникациям Ника Клегга. Теперь Клегг – президент по глобальным вопросам, что делает его ключевым спикером от компании в правительстве США и других властных структурах.

«Я попросил Ника Клегга занять новую должность президента по глобальным вопросам», – написал Цукерберг в посте на своей странице в Facebook.

Ранее компанию Meta на всех обсуждениях и слушаниях в Сенате и Конгрессе США относительно цифровой политики и спорных вопросов к корпорации представляли сам Марк Цукерберг и главный операционный директор Шерил Сандберг.

Новая должность Ника Клегга подразумевает, что теперь именно он возьмет на себя все взаимодействие с правительственными структурами.

Будет ли чем-то еще отличаться новый функционал Клегга от привычного – не вполне понятно.

«Теперь Ник будет руководить нашей компанией по всем глобальным вопросам, включая то, как мы взаимодействуем с органами власти, когда они рассматривают возможность принятия новых политических актов и правил», – сообщил Цукерберг.

Клеггу надо будет периодически отчитываться о проделанной работе перед операционным директором Meta Шерил Сандберг, в остальном можно сказать, что он подчиняется только самому себе.

Решение о новом назначении Клегга призвано высвободить время Цукерберга для более пристального внимания к руководству компанией.

«Когда Ник возьмет на себя новую руководящую роль, это позволит мне сосредоточить больше энергии на руководстве компанией, поскольку мы создаем новые продукты для будущего, и это поддержит Шерил, которая сможет более плотно сфокусироваться на успехе нашего бизнеса», – «объясняет» владелец Meta.

Business Insider запросил в компании комментарий по поводу назначения, но ответа пока не последовало.

К вопросу о руководстве: новость о продвижении Клегга появилась через день после того, как пост Цукерберга о новых корпоративных ценностях взорвал сеть.

В своем посте он назвал сотрудников Meta неологизмом Metamates, отсылая всех к расхожей морской поговорке «Ship, Shipmates, Self» («Корабль, матросы, я»). Речь идет о приоритетах в ценностях: сначала общее дело, потом коллеги, потом только ты сам.

В версии Цукерберга слоган звучит, как «Meta, Metamates, Me». А «мета-парни», соответственно, с учетом морской тематики могут быть кем-то вроде «метросов».

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Фото на обложке: Steve Johnson / Unsplash