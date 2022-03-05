Россияне подали в суд на Apple

«Общественная потребительская инициатива» 3 марта подала иск к компании Apple в Пресненский суд Москвы. Компания приостановила деятельность в России после начала спецоперации на Украине, россияне сочли подобное решение правонарушением.

В результате запрета на ввоз продукции и других ее компонентов россияне лишились возможности ремонта, замены, возврата товара, а также компенсации убытков, причиненных некачественными продуктами компании, сообщили «Известия».

Инициатива просит арестовать счета, запасы товаров и имущества официального импортера «Эппл Рус» до тех пор, пока компания не возобновит поставку, продажи и техобслуживание российских клиентов.

Глава общественной организации Олег Павлов подчеркнул, что по российскому законодательству ни одна компания не имеет права прекращать свою деятельность, не выполнив гарантийные обязательства. Речь идет о ремонте, замене, возврате, компенсации убытков, причиненных некачественными товарами.

Представители Apple официально воздержались от комментариев, но по словам источника в российском партнере компании, это временная приостановка деятельности. Он заявил, что российским пользователям доступен App Store, Apple Pay — для клиентов банков, которые не попали под санкции. По его словам, по-прежнему работает техподдержка, сервисы по ремонту и гарантийному обслуживанию и другой электроники.

Участники рынка не уверены, что Apple можно будет наказать. По мнению главы TelecomDaily Денис Кусков неясно, какое имущество компании можно арестовать: магазины принадлежат партнерам, офисы — арендованные. Арестовывать счета не имеет смысла, так как поставки заморожены, платежи со стороны российских продавцов не совершаются.

Специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко полагает, что о будущем иска можно говорить поле изучения международного законодательства. К тому же, стоит учитывать, что компанию в России представляло зарегистрированное в стране российское юрлицо с участием иностранного капитала.

Apple 1 марта прекратила онлайн-продажи в России. Заказ любых гаджетов компании стал недоступен в официальном магазине компании. В онлайн-магазине Apple стало невозможно заказать любую технику компании, в том числе iPhone, MacBook, iPad, AirPods. При попытке оформить заказ на экране появляется сообщение, что в настоящий момент покупка недоступна.

В начале февраля первой из зарбежных IT-компаний исполнила закон «о приземлении». Apple Distribution International разместила на информационных ресурсах электронную форму, исполнила обязанность по созданию филиала или открытию представительства (или учреждению юридического лица), зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора. У компании в России есть зарегистрировано юрлицо ООО «Эппл рус», которое функционирует с 2011 года.

В декабре прошлого года Apple стала первой в истории компанией, капитализация которой превысила $3 трлн. Отметки в $1 трлн капитализация Apple достигла в августе 2018 года, в $2 трлн – в августе 2020 года. Новый рубеж покорился компании чуть больше, чем за один год.

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