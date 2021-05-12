В рамках Cyber Park в Казани выступит один из создателей Angry Birds

22 мая пройдет мероприятие Cyber Park от «ИТ-парка». Одним из спикеров стал предприниматель из Финляндии Петер Вестербака — он выступит на конференции Cyber Conf.
Петер Вестербака работал директором по маркетингу в компании Rovio Entertainment, которая создала популярную игру Angry Birds. В 2008 году предприниматель и инвестор организовал конференцию для стартапов Slush, которая проходит в Финляндии. Позднее вместе с коллегами Петер стал сооснователем разработчика игр Lightneer, занялся организацией строительства тоннеля от Таллина до Хельсинки.
Cyber Conf — конференция для разработчиков игр. Подробности и регистрация — по ссылке.
Фото на обложке: Roman Kosolapov / Shutterstock
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