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В рамках Cyber Park в Казани выступит один из создателей Angry Birds

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

22 мая пройдет мероприятие Cyber Park от «ИТ-парка». Одним из спикеров стал предприниматель из Финляндии Петер Вестербака — он выступит на конференции Cyber Conf.

В рамках Cyber Park в Казани выступит один из создателей Angry Birds

Петер Вестербака работал директором по маркетингу в компании Rovio Entertainment, которая создала популярную игру Angry Birds. В 2008 году предприниматель и инвестор организовал конференцию для стартапов Slush, которая проходит в Финляндии. Позднее вместе с коллегами Петер стал сооснователем разработчика игр Lightneer, занялся организацией строительства тоннеля от Таллина до Хельсинки.

Cyber Conf — конференция для разработчиков игр. Подробности и регистрация — по ссылке.

Фото на обложке: Roman Kosolapov / Shutterstock

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