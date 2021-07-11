В США открыли первый центр защиты кибербезопасности при поддержке Amazon и IBM

В ответ на рост количества кибератак в Нью-Йорке создали первый в США центр защиты кибербезопасности, пишет Hypebeast.
Офис центра расположен в небоскребе в нижнем Манхэттене.
Центр объединяет как сотрудников бизнеса, так и представителей государственных учреждений. Среди них — представители Amazon и IBM, полиции Нью-Йорка, Федерального резервного банка, систем здравоохранения города. Всего 282 партнера будут обмениваться разведданными о потенциальных киберугрозах, пишет The Wall Street Journal.
В случае возникновения кибератаки в США нью-йоркская группа будет готовиться к проникновению аналогичной в городе, отмечает The Wall Street Journal.
Проект был создан еще два года назад, но все это время оставался виртуальным. Идея появилась, когда в 2017 году бизнес и правоохранительные органы обсуждали отражение атаки на системы городского водоснабжения. С годами количество кибератак во всем мире увеличивалось. В 2019 году правоохранительные органы Нью-Йорка и Global Cyber Alliance решили, что необходимо запускать проект New York City Cyber Critical Services and Infrastructure.
«Города все больше зависят от киберпространства. Все взаимосвязано», — сказал генеральный директор Global Cyber Alliance Филип Райтингер.
Команда проводила учения на киберпространстве IBM, где участники тренировались координировать свои реакции на смоделированные атаки.
В ноябре участники проекта занимались ответом на атаку на сеть Brooklyn Hospital. По словам официальных представителей, команда провела неделю на месте происшествия, работая с последствиями атаки и перенастраивая серверы больниц.
The Wall Street Journal отмечает, что Нью-Йорк долгое время считался особенно уязвимым к кибератакам из-за своего статуса делового центра и символа американской финансовой и культурной мощи.
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Фото: kmls / Shutterstock
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