Tesla объявила дату начала поставок электропикапа Cybertruck

Американский производитель электрокаров Tesla спустя несколько лет после анонса объявил дату поставок электрического пикапа Cybertruck, они начнутся 30 ноября. Об этом компания сообщила в соцсети X (бывший Twitter).

Как указывал владелец компании Илон Маск в финансовой отчетности за III квартал года, нарастить выпуск Cybertruck будет непросто. Tesla планирует объемы в районе 250 тыс. единиц в год.

Производитель анонсировал выход Cybertruck еще в 2019 году. Тогда компания впервые показала пикап, который изготовлен из того же сплава, что и космические ракеты Starship для полетов к Марсу.

И только в июле 2023 года Tesla показала первый серийный Cybertruck, его собрали на Gigafactory в Техасе. До этого, весной, Илон Маск пообещал, что первые покупатели получат свои машины уже в 2023 году. На данный момент на электропикап оформлено 1,9 млн предзаказов.

Цену Cybertruck компания не сообщает, но в 2019 году планировалось продавать электрокары по $39,99 тыс.

В августе Tesla представила необычную лежанку для котов в стиле Cybertruck. Кровать для питомцев выполнена из влагоустойчивого картона и предназначена для кошек до 15 кг.

Фото на обложке: Tesla