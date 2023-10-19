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Tesla объявила дату начала поставок электропикапа Cybertruck

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Американский производитель электрокаров Tesla спустя несколько лет после анонса объявил дату поставок электрического пикапа Cybertruck, они начнутся 30 ноября. Об этом компания сообщила в соцсети X (бывший Twitter).

Tesla объявила дату начала поставок электропикапа Cybertruck

Как указывал владелец компании Илон Маск в финансовой отчетности за III квартал года, нарастить выпуск Cybertruck будет непросто. Tesla планирует объемы в районе 250 тыс. единиц в год.

Производитель анонсировал выход Cybertruck еще в 2019 году. Тогда компания впервые показала пикап, который изготовлен из того же сплава, что и космические ракеты Starship для полетов к Марсу.

И только в июле 2023 года Tesla показала первый серийный Cybertruck, его собрали на Gigafactory в Техасе. До этого, весной, Илон Маск пообещал, что первые покупатели получат свои машины уже в 2023 году. На данный момент на электропикап оформлено 1,9 млн предзаказов.

Цену Cybertruck компания не сообщает, но в 2019 году планировалось продавать электрокары по $39,99 тыс.

В августе Tesla представила необычную лежанку для котов в стиле Cybertruck. Кровать для питомцев выполнена из влагоустойчивого картона и предназначена для кошек до 15 кг.

Фото на обложке: Tesla

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