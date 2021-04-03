Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«Информационная культура»: российские приложения могут передавать данные пользователей за рубеж

Новости
Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор RB.RU

Виктория Сафронова

Все российские приложения, которые были предустановлены в качестве обязательных на смартфоны и планшеты согласно действующему с 1 апреля закону, могут передавать данные пользователей за рубеж. Закон об обязательной предустановке софта был создан для поддержания отечественных разработчиков, однако одним из его следствий может стать улучшение таргетирования рекламы для зарубежных корпораций.

«Информационная культура»: российские приложения могут передавать данные пользователей за рубеж

Из отчета АНО «Информационная культура», с которым ознакомился «Коммерсантъ», следует, что все обязательные коммерческие приложения содержат аналитические трекеры (скрытые программы), которые собирают данные о пользователях и передают их за рубеж.

«Информационная культура» проанализировала код 16 классов программ для операционной системы Android и iOS, в числе которых приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», компании «Новые облачные технологии» (НОТ, бренд «МойОфис»), а также «Госуслуги» и платежная система «Мир». Организация узнала, что встроенных механизмов слежки нет только в приложении платежной системы «Мир». Остальные сервисы, в том числе «Госуслуги», имеют аналитические механизмы Google AdMob (сервис контекстной рекламы), Facebook Ads и других компаний.

Среди компаний, которые могут получать пользовательские данные, оказались Google, Yahoo, Microsoft, Huawei, Facebook и другие зарубежные IT-корпорации. Обезличенные данные, которые получают корпорации, в основном используют для таргетирования рекламы.

Смартфоны, на которых были предустановлены сервисы Google и Apple, собирают сейчас данные пользователей. Подобный функционал был у выбранных для предустановки отечественных приложений и раньше, однако пользователи ставили их по собственному желанию. «Власти сделали предустановку этих приложений обязательной, то есть де-факто они взяли на себя ответственность за передачу данных граждан третьим лицам в других странах», — сказал Ъ директор «Инфокультуры» Иван Бегтин.

В Минцифре отметили, что предустановленные программы размещены в магазинах приложений — требования к ним аналогичны требованиям к другим программам, которые доступны для пользователей. Согласно постановлению правительства, предварительно устанавливаемые программы должны соответствовать требованиям операционной системы, на которой функционирует смартфон, в том числе и в части безопасности и защиты персональных данных.

Фото: PopTika / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Советы этичного хакера: как защитить свои личные данные от мошенников
  2. 2 Никаких секретов: какие данные собирает о нас Facebook и можно ли на это повлиять
  3. 3 10 сервисов, о которых должен знать каждый специалист по кибербезопасности

ВОЗМОЖНОСТИ

05 апреля 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов во Владивостоке

05 апреля 2021

Акселератор #Way2A

08 апреля 2021

Акселератор студенческих проектов Кубок Преактум

Все ВОЗМОЖНОСТИ