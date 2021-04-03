«Информационная культура»: российские приложения могут передавать данные пользователей за рубеж

Все российские приложения, которые были предустановлены в качестве обязательных на смартфоны и планшеты согласно действующему с 1 апреля закону, могут передавать данные пользователей за рубеж. Закон об обязательной предустановке софта был создан для поддержания отечественных разработчиков, однако одним из его следствий может стать улучшение таргетирования рекламы для зарубежных корпораций.

Из отчета АНО «Информационная культура», с которым ознакомился «Коммерсантъ», следует, что все обязательные коммерческие приложения содержат аналитические трекеры (скрытые программы), которые собирают данные о пользователях и передают их за рубеж.

«Информационная культура» проанализировала код 16 классов программ для операционной системы Android и iOS, в числе которых приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», компании «Новые облачные технологии» (НОТ, бренд «МойОфис»), а также «Госуслуги» и платежная система «Мир». Организация узнала, что встроенных механизмов слежки нет только в приложении платежной системы «Мир». Остальные сервисы, в том числе «Госуслуги», имеют аналитические механизмы Google AdMob (сервис контекстной рекламы), Facebook Ads и других компаний.

Среди компаний, которые могут получать пользовательские данные, оказались Google, Yahoo, Microsoft, Huawei, Facebook и другие зарубежные IT-корпорации. Обезличенные данные, которые получают корпорации, в основном используют для таргетирования рекламы.

Смартфоны, на которых были предустановлены сервисы Google и Apple, собирают сейчас данные пользователей. Подобный функционал был у выбранных для предустановки отечественных приложений и раньше, однако пользователи ставили их по собственному желанию. «Власти сделали предустановку этих приложений обязательной, то есть де-факто они взяли на себя ответственность за передачу данных граждан третьим лицам в других странах», — сказал Ъ директор «Инфокультуры» Иван Бегтин.

В Минцифре отметили, что предустановленные программы размещены в магазинах приложений — требования к ним аналогичны требованиям к другим программам, которые доступны для пользователей. Согласно постановлению правительства, предварительно устанавливаемые программы должны соответствовать требованиям операционной системы, на которой функционирует смартфон, в том числе и в части безопасности и защиты персональных данных.

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