Открыта регистрация на конференцию Data Fest 2021

Евгения Хрисанфова
С 22 мая по 19 июня пройдет онлайн-конференция Data Fest 2021 по Data Science и машинному обучению. Гостей ждут YouTube-стримы, митапы, соревнования, тесты и общение. Участие бесплатное после регистрации.
Открыта регистрация на конференцию Data Fest 2021Евгения Хрисанфова
Треки конференции поделены на пять блоков:
- Инженерия — DS- и ML-инструменты, прикладные решения.
- Бизнес — работа над DS-продуктами, технологии в бизнесе.
- Сообщество — профессиональный рост и жизнь специалистов.
- Индустрия — применение технологий машинного обучения и Data Science в индустрии.
- Наука — исследования в области машинного обучения.
Перед участниками выступят:
- Алексей Натёкин, основатель ODS.ai, организатор Data Fest;
- Петр Ермаков, основатель школы машинного обучения DataGym;
- Михаил Рожков, создатель онлайн-курсов по управлению экспериментами и проектированию машинного обучения;
- Валерий Бабушкин, руководитель направления User Data Privacy в Facebook;
- Асхат Уразбаев, управляющий партнер в ScrumTrek, agile-коуч;
- Валентин Малых, к.т.н., senior research scientist в Huawei Noah's Ark lab, разработчик Russian SuperGLUE.
Подробности программы и регистрация — на сайте конференции.
Фото на обложке: Dabarti CGI / Shutterstock
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