С 22 мая по 19 июня пройдет онлайн-конференция Data Fest 2021 по Data Science и машинному обучению. Гостей ждут YouTube-стримы, митапы, соревнования, тесты и общение. Участие бесплатное после регистрации.

Открыта регистрация на конференцию Data Fest 2021