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Открыта регистрация на конференцию Data Fest 2021

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 22 мая по 19 июня пройдет онлайн-конференция Data Fest 2021 по Data Science и машинному обучению. Гостей ждут YouTube-стримы, митапы, соревнования, тесты и общение. Участие бесплатное после регистрации.

Открыта регистрация на конференцию Data Fest 2021

Треки конференции поделены на пять блоков:

  1. Инженерия — DS- и ML-инструменты, прикладные решения.
  2. Бизнес — работа над DS-продуктами, технологии в бизнесе.
  3. Сообщество — профессиональный рост и жизнь специалистов.
  4. Индустрия — применение технологий машинного обучения и Data Science в индустрии.
  5. Наука — исследования в области машинного обучения.

Перед участниками выступят:

  • Алексей Натёкин, основатель ODS.ai, организатор Data Fest;
  • Петр Ермаков, основатель школы машинного обучения DataGym;
  • Михаил Рожков, создатель онлайн-курсов по управлению экспериментами и проектированию машинного обучения;
  • Валерий Бабушкин, руководитель направления User Data Privacy в Facebook;
  • Асхат Уразбаев, управляющий партнер в ScrumTrek, agile-коуч;
  • Валентин Малых, к.т.н., senior research scientist в Huawei Noah's Ark lab, разработчик Russian SuperGLUE.

Подробности программы и регистрация — на сайте конференции.

Фото на обложке: Dabarti CGI / Shutterstock

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