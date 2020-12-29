На конференции DDP Mobile Conf 2020 обсудили, как создавать крупные мобильные приложения для бизнеса

Ирина Печёрская
23 декабря прошла онлайн-конференция DDP Mobile Conf 2020. На ней эксперты рассказали, что нужно учесть при создании приложений с нагруженным функционалом, большими объемами данных и сложным дизайном, а также поделились успешными кейсами. Запись выступлений доступна на YouTube-канале digital-интегратора DD Planet.
На конференции DDP Mobile Conf 2020 обсудили, как создавать крупные мобильные приложения для бизнесаИрина Печёрская
В качестве спикеров выступили представители компаний «Газпромнефть», DD Planet, Benzuber, 65apps, MST и «ВКонтакте»:
- Павел Кузнецов, руководитель мобильной разработки digital-интегратора DD Planet, рассказал о кроссплатформенном фреймворке Xamarin, который позволяет описать бизнес-логику один раз сразу для двух платформ и переиспользовать общий код приложения. За счет этого можно почти в два раза снизить затраты и увеличить скорость разработки проектов, в которых речь идет о десятках тысяч строк кода;
- Андрей Павликов, владелец продукта команды «Мобильное приложение сети АЗС “Газпромнефть”», рассказал о приложении АЗС «Газпромнефть»: некоторые новые функции изменили привычки клиентов, сейчас сервис развивается в экосистему для водителей с виртуальной картой, банковскими продуктами, реферальной программой и автомобильными сервисами;
- Сергей Солдатов, директор по продукту 65apps, дал советы, как подбирать людей в команду, вовлекать в работу на бизнес-результат, измерять эффективность. Также поделился опытом, что помогло добиться планомерного роста пользователей приложения Askona для управления умной спальней;
- Артем Скворцов, основатель Benzuber, рассказал, как устроен сервис приложения для онлайн-покупки бензина и как проект масштабировался, расширил функционал от B2C к B2B и начал работать как сервис с открытым API;
- Вячеслав Прохоров, digital-евангелист «ВКонтакте», рассказал, как бизнесу с помощью платформы приложений VK MiniApps контактировать с аудиторией;
- Николай Фетюхин, генеральный директор MST, и Александр Правосудов, руководитель мобильного отдела MST, посоветовали, как правильно организовать разработку сложного продукта с учетом рыночных реалий. Также э ксперты поделились, какими инструментами пользуются для тестирования гипотез и аналитики и что важно при управлении рисками.
Фото на обложке: LightField Studios/shutterstock.com
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