23 декабря прошла онлайн-конференция DDP Mobile Conf 2020. На ней эксперты рассказали, что нужно учесть при создании приложений с нагруженным функционалом, большими объемами данных и сложным дизайном, а также поделились успешными кейсами. Запись выступлений доступна на YouTube-канале digital-интегратора DD Planet.

На конференции DDP Mobile Conf 2020 обсудили, как создавать крупные мобильные приложения для бизнеса