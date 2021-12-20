Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Cервис подбора одежды по фото 3DLOOK привлек дополнительные $3,5 млн в раунде А

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Украинский стартап 3DLOOK, разрабатывающий продукт, который помогает примерить одежду во время онлайн-шоппинга, привлек дополнительные $3,5 млн в раунде А с оценкой примерно $100 млн. Об этом в Facebook сообщил основатель 3DLOOK Вадим Роговский.

Cервис подбора одежды по фото 3DLOOK привлек дополнительные $3,5 млн в раунде А

3DLOOK расширил райнд A и привлек ещё $3.5 млн по более высокой оценке, таким образом весь раунд составил $10 млн, отметил Роговский. «Активно готовимся к запуску абсолютно нового продукта в начале года, и будем лететь в космос!», — добавил он.

Главным инвестором расширенного раунда выступил европейский фонд Spidertek, сообщил Forbes. Дополнительные средства будут направлены на развитие продукта на американском рынке.

Первую часть раунда А на сумму $6,5 млн стартап поднял в марте 2021 года. В мартовском раунде приняли участие Almaz Capital, TMT Investments и Zubr Capital. Размер доли Роговский не раскрыл, отметив, что это типичная доля для раунда А – 15%-20%.

Стартап был создан в 2016 году Алексом Араповым, Иваном Макеевым, Вадимом Роговским и Уитни Кахарт. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

RED — первая открытая база данных о самых выдающихся предпринимателях России.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В Госдуме подсчитали, сколько россияне инвестировали в криптовалюты
  2. 2 Компания Omnic с самым большим в мире постаматом привлекла 30 млн рублей на масштабирование сети
  3. 3 Метавселенные, блокчейн и web 3.0: российские инвесторы рассказали о стратегии и трендах 2022 года
  4. 4 Как пара бывших топ-менеджеров развивает собственную сеть кулинарных коворкингов. Кейс стартапа «Твое место»
  5. 5 Правда и мифы об инвестициях: как не оказаться жертвой мошенников
Sber Unity
Венчурные инвесторы по ссылке
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

20 декабря 2021

X5 Pitch Day для HR и Ed-tech стартапов

22 декабря 2021

Global Creative Industries Accelerator

24 декабря 2021

Predict Next Purchases Clusters

25 декабря 2021

Volkswagen Group Rus StartUp Rally

30 декабря 2021

Всероссийский Стартап-Чемпионат StartChamp 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ