Cервис подбора одежды по фото 3DLOOK привлек дополнительные $3,5 млн в раунде А

Украинский стартап 3DLOOK, разрабатывающий продукт, который помогает примерить одежду во время онлайн-шоппинга, привлек дополнительные $3,5 млн в раунде А с оценкой примерно $100 млн. Об этом в Facebook сообщил основатель 3DLOOK Вадим Роговский.

3DLOOK расширил райнд A и привлек ещё $3.5 млн по более высокой оценке, таким образом весь раунд составил $10 млн, отметил Роговский. «Активно готовимся к запуску абсолютно нового продукта в начале года, и будем лететь в космос!», — добавил он.

Главным инвестором расширенного раунда выступил европейский фонд Spidertek, сообщил Forbes. Дополнительные средства будут направлены на развитие продукта на американском рынке.

Первую часть раунда А на сумму $6,5 млн стартап поднял в марте 2021 года. В мартовском раунде приняли участие Almaz Capital, TMT Investments и Zubr Capital. Размер доли Роговский не раскрыл, отметив, что это типичная доля для раунда А – 15%-20%.

Стартап был создан в 2016 году Алексом Араповым, Иваном Макеевым, Вадимом Роговским и Уитни Кахарт.

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