Бывшая турецкая «дочка» Сбербанка DenizBank стала отказывать россиянам в открытии счетов

Бывшая дочерняя организация Сбербанка в Турции DenizBank начала отказывать россиянам в открытии счетов даже при наличии вида на жительство и прописки.

Как рассказали РБК посредники, помогающие гражданам РФ получить карты в турецких банках (наличие счета требуется для оформления и продления ВНЖ), с начала этого года DenizBank стал отказывать россиянам.

Наличие проблемы подтвердил изданию управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов, который работает в Стамбуле.

В марте турецкие власти сообщили о решении проблемы с открытием счетов для россиян, пытающихся оформить или продлить ВНЖ. Местное министерство культуры и туризма достигло договоренности с турецкими банками.

В то же время, как поясняет один из посредников Сергей Овсянников, сегодня счет в DenizBank не удается открыть даже при наличии всех требующихся документов.

«Банк делает исключения только клиентам с большим депозитом от $100 тыс. и выше», — уточнил Овсянников.

Ленар Рахманов добавляет, что на шансы открыть счет гражданину РФ влияет «калибр клиента».

«Многое зависит от личных договоренностей с конкретным отделением и от тех, кто представляет клиента», — пояснил юрист.

Если раньше DenizBank оказывал услуги по открытию счета при наличии загранпаспорта, то сейчас банк просит предъявить ВНЖ и прописку в Турции, после чего в организации принимают решение.

«Но даже наличие ВНЖ и местной прописки не гарантирует открытие счета, поэтому с наличием полного пакета документов россиянам проще обратиться в другой банк», — рассказала еще один посредник Елена Чернышова. Она также добавила, что примерно у 60% заявителей из России нет турецкой прописки.

DenizBank начал требовать от россиян наличие временной прописки для открытия счета в феврале 2024 года.

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