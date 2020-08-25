«Китайский Uber» в честь запуска предложит пассажирам бесплатные поездки

Китайский агрегатор такси DiDi с 25 августа заработал в России. Первым городом для запуска сервиса в стране стала Казань. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе DiDi.

Сервис такси будет работать в Казани, а также Зеленодольском, Верхнеуслонском，Лаишевском и Высокогорском районах Татарстана.

Приложение DiDi можно скачать в App Store и Google Play. При регистрации надо указать имя, номер телефона и адрес электронной почты. Пассажиры автоматически получат скидку в размере 50% при регистрации.

Кроме того, в течение двух дней пассажиры смогут пользоваться DiDi бесплатно: 28 августа и 4 сентября.

Водители могут скачать приложение Didi в Google Play. Таксисты должны иметь стаж вождения от трех лет и быть старше 21 года. К платформе могут подключиться водители из таксопарков и ИП. На время запуска сервис будет брать с таксистов комиссию в размере 5%. Как долго будет действовать такая комиссия, в компании не уточняют.

Ставка в размере 5% ниже, чем у конкурентов Didi. Как пишут «Ведомости», фактическая комиссия «Яндекс.Такси» после вычета вознаграждений партнерам-таксопаркам и водителям в первом квартале 2020 года составила «менее 10% от стоимости заказа».

Комиссия «Ситимобила» по Москве и Московской области за этот же период составила 8-9%. В Gett на конец 2019 года эффективная комиссия составляла около 6%.

Водители Didi получат по 100 рублей за каждого приглашенного пассажира. Также таксисты получат бонус за брендирование автомобиля.

Кроме того, сервис открыл центр поддержки для водителей — в бизнес-центре «Рябина» на улице Салиха Сайдашева.

Как утверждают в пресс-службе сервиса, Didi использует ряд мер для обеспечения безопасности пользователей. В их числе — конфиденциальные номера, функция «Поделиться поездкой», кнопка SOS для пассажиров и водителей, список контактов для экстренной связи. Поддержка клиентов работает круглосуточно.

Кто такой сервис Didi

Агрегатор такси Didi принадлежит китайской транспортной компании Didi Chuxing. Кроме такси, в экосистему компании входят транспортные перевозки, каршеринг, прокат велосипедов, сервисы доставки еды. По собственным данным компании, у Didi 550 млн пользователей в Азии, Латинской Америке и Австралии.

В конце 2019 года Didi Chuxing зарегистрировала юрлицо в России — ООО «Диди Мобилити Рус». По данным системы «Контур.Фокус», почти 100% в компании принадлежит «Диди Мобилити Пте. ЛТД.» (Сингапур). Менее 0,1% компании числится за «Трэвис Интернейшнл Груп Гонконг Лимитед».

Офис российской компании находится в Москве на Ленинградском шоссе. Генеральный директор сервиса — Евгений Школун.

Как ранее писал Rusbase, Didi рассматривает возможность запуска в сентябре-декабре в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге.