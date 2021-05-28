Почти половина компаний малого бизнеса не готовы нанимать людей с ограниченными возможностями

Анастасия Марьина
Почти половина (48,1%) российских компаний малого и среднего бизнеса не готовы принимать на работу людей с ограниченными возможностями, показал опрос «Мегаплана», проведенный среди 1613 сотрудников и руководителей МСБ. Готовы нанимать таких сотрудников 51,9%.
Почти половина компаний малого бизнеса не готовы нанимать людей с ограниченными возможностямиАнастасия Марьина
- В ходе исследования выяснилось, что самой распространенной формой корпоративной социальной ответственности (КСО) оказались пожертвования — ими занимаются 39% компаний, ответивших положительно на вопрос о проведении социальных мероприятий. На втором месте оказался социальный маркетинг: им занимается 26,3% предприятий, следом — корпоративное волонтерство (25,2%), выделение грантов на социально значимые инициативы (16,5%) и экологический маркетинг (14,4%).
- 39% отечественных представителей МСБ не проводит благотворительные мероприятия, 28,1% ответили, что организовывают подобные акции крайне редко, 25,1% — периодически и лишь 7,8% делают это часто.
- Треть (30,2%) компаний тратят до 1 млн рублей ежегодно на программы КСО, 10,2% — до 5 млн рублей, 8,6% — свыше 10 млн рублей и ровно столько же — до 10 млн рублей. 42,3% воздержались от ответа.
- На вопрос о том, проводятся ли в компании донорские акции среди сотрудников, 51,7% респондентов ответили, что не проводятся, почти четверть (24,1%) проводят их крайне редко, 13,2% — примерно раз в год, а 10,9% организовывают подобные мероприятия на регулярной основе.
- Также участники исследования рассказали о своем отношении к акциям социальной ответственности: их поддерживают 66,2% респондентов, 18,4% относятся к ним безразлично, 15,3% — отрицательно: из них 9,8% — не хотят принимать участие в них, а 5,5% — считают, что в подобных мероприятиях нет смысла.
- Благотворительные акции в связи с пандемией коронавируса проводили 46,8% компаний, участвовавших в опросе: из них 15,5% придумали акцию для своих клиентов, 9,5% создали волонтерский штаб, 9,1% делали пожертвования в НКО, 8% организовали фонд быстрого реагирования, 4,7% объявили о сборе пожертвований среди клиентов.
- 60,4% опрошенных считают социальные мероприятия полезным инструментом для бизнеса. С ними не согласны 39,7% респондентов: 23,5% считают иначе, поскольку уверены в том, что это своего рода лицемерие со стороны бизнеса, а 16,2% не видят в них пользы из-за высоких расходов.
- Самыми весомыми недостатками КСО респонденты назвали манипуляцию социальной ответственностью в рекламных целях (28,1%), низкий уровень контроля за расходованием перечисленных средств (22,8%), отсутствие компетенций для решений социальных проблем (15,8%), рост себестоимости продукции из-за расходов на соцнужды (15%), а также нарушение принципа максимизации прибыли (6,9%). 11,4% при этом ответили, что у социальных мероприятий нет недостатков и любая помощь — это хорошо.
- 73,9% участников исследования рассказали о том, что они жертвуют деньги на благотворительность и социальные акции: 58,4% из них делают это крайне редко, а 15,5% — регулярно. 13,9% участвуют в программах донорства.
«По одним только результатам исследования делать вывод о корыстности компаний или их нежелании помогать нуждающимся нельзя, — считает гендиректор «Мегаплана» Сергей Козлов. — Несмотря на всю пользу КСО для общества, следует понимать, что это обычно огромные траты и позволить их себе могут далеко не все малые и средние предприниматели».
Фото: Unsplash
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