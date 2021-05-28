Почти половина (48,1%) российских компаний малого и среднего бизнеса не готовы принимать на работу людей с ограниченными возможностями, показал опрос «Мегаплана», проведенный среди 1613 сотрудников и руководителей МСБ. Готовы нанимать таких сотрудников 51,9%.

Почти половина компаний малого бизнеса не готовы нанимать людей с ограниченными возможностями