Discord намерена привлечь $500 млн и увеличить оценку до $15 млрд

Bloomberg сообщил о планах Discord привлечь $500 млн – это больше, чем общий объем привлеченных мессенджером средств за все предыдущие раунды – при оценке в $15 млрд. Ранее компания вела переговоры о продаже за $10 млрд с Microsoft.
Лид-инвестором анонсированного раунда, по информации Bloomberg, станет американская инвесткомпания Dragoneer, а компанию ей составят существующие инвесторы Discord. Источники издания уточнили, что условия сделки не окончательные.
По данным зарубежных СМИ, Discord задумывалась о продаже с начала 2020 года. В числе потенциальных покупателей называли Amazon и Epic Games. Но до реальных переговоров дело дошло только с Microsoft – Discord могли купить за $10 млрд, но сделка не состоялась из-за желания компании остаться независимой, писали в The Wall Street Journal.
Мессенджер с функциями IP-телефонии и видеоконференцсвязи Discord запущен в 2012 году и на текущий момент, по собственным данным, имеет 150 млн пользователей. Компания провела 12 инвестраундов, по данным Crunchbase, а общий объем привлеченных средств составляет $482 млн. В июне 2020 года компанию оценивали в $3,5 млрд, в ноябре – в $7 млрд.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото: Shutterstock.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Samsung будет удаленно блокировать украденные телевизоры
- 2 OnlyFans не будет запрещать публикацию порнографического контента
- 3 Масштабное мышление: почему стартапы решаются строить гигафабрики
- 4 «Быстро, дешево и без ошибок — это утопия. Поэтому мы делаем средне»: история стартапа ClimateGuard
- 5 В 2021 году производство автомобилей сократится из-за нехватки чипов