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Discord намерена привлечь $500 млн и увеличить оценку до $15 млрд

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Bloomberg сообщил о планах Discord привлечь $500 млн – это больше, чем общий объем привлеченных мессенджером средств за все предыдущие раунды – при оценке в $15 млрд. Ранее компания вела переговоры о продаже за $10 млрд с Microsoft.

Discord намерена привлечь $500 млн и увеличить оценку до $15 млрд

Лид-инвестором анонсированного раунда, по информации Bloomberg, станет американская инвесткомпания Dragoneer, а компанию ей составят существующие инвесторы Discord. Источники издания уточнили, что условия сделки не окончательные.

По данным зарубежных СМИ, Discord задумывалась о продаже с начала 2020 года. В числе потенциальных покупателей называли Amazon и Epic Games. Но до реальных переговоров дело дошло только с Microsoft – Discord могли купить за $10 млрд, но сделка не состоялась из-за желания компании остаться независимой, писали в The Wall Street Journal.

Мессенджер с функциями IP-телефонии и видеоконференцсвязи Discord запущен в 2012 году и на текущий момент, по собственным данным, имеет 150 млн пользователей. Компания провела 12 инвестраундов, по данным Crunchbase, а общий объем привлеченных средств составляет $482 млн. В июне 2020 года компанию оценивали в $3,5 млрд, в ноябре – в $7 млрд.

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Фото: Shutterstock.com

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