Для россиян богатство начинается с 400 тыс. ₽ в месяц — почти половина не стремится к такой зарплате

40% россиян не стремятся стать богатыми — лишь 4% считают, что добились богатства, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Ещё 21% опрошенных верят, что разбогатеют в будущем. Признаком богатства жители РФ считают доход в почти 400 тыс. рублей в месяц.

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Богатство не стало массовым сценарием успеха в России

Во ВЦИОМ отмечают: россияне, как и 20 лет назад, не мечтают о миллионах. Согласно результатам опроса, 40% респондентов даже не ставят себе таких задач. Остальные оценивают свои шансы разбогатеть следующим образом:

30% не верят, что это возможно;

21% верят, что ещё добьются богатства;

4% уже считают себя богатыми.

Порог богатства за 20 лет вырос в четыре раза

В 2005 году богатым в России считался человек с доходом от 95 тыс. рублей в месяц, сейчас планка составляет 393,3 тыс. рублей. В 2005 году для этого, по оценке россиян, требовалось получать около 11 средних зарплат, сейчас — около четырёх.

Самый высокий порог богатства называют жители Москвы и Санкт-Петербурга — более 500 тыс. рублей в месяц. У молодых и старших поколений ожидания ниже — около 300 тыс.

Мужчины и молодые россияне чаще считают богатство достижимой целью

Мужчины (29% респондентов) и россияне до 25 лет (60%) чаще верят, что смогут разбогатеть. Женщины (44%) и люди старшего возраста (59-67%) реже включают богатство в число жизненных целей.

Восприятие богатства зависит и от уровня достатка. Те, кто уже считает себя обеспеченным, чаще говорят, что богатство достижимо или уже достигнуто. Опрошенные с финансовыми трудностями, напротив, чаще считают богатство несбыточной мечтой.