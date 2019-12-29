DNS планирует построить город на Дальнем Востоке. Там смогут жить 20-25 тысяч человек. В городе разместятся школы, детские сады, офисный центр, парковки, поликлиника. Об этом на своей странице в Facebook рассказал гендиректор DNS Дмитрий Алексеев.

DNS хочет построить на Дальнем Востоке город на 25 тысяч жителей с офисами, детсадами и парковками