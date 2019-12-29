DNS хочет построить на Дальнем Востоке город на 25 тысяч жителей с офисами, детсадами и парковками
DNS планирует построить город на Дальнем Востоке. Там смогут жить 20-25 тысяч человек. В городе разместятся школы, детские сады, офисный центр, парковки, поликлиника. Об этом на своей странице в Facebook рассказал гендиректор DNS Дмитрий Алексеев.
Город разместится в районе территории опережающего развития Надежденский и поселка Новый.
В городе, по словам Алексеева, будут:
- 20-25 тысяч жителей, 600 тысяч кв. м жилья, 113 га земли.
- офисный центр на 50 тысяч кв. м, 60 тысяч кв. м коммерческих площадей, 14 тысяч парковочных мест.
- 2 большие общеобразовательные школы, 3 детских сада, поликлиника, пожарная станция и т.д.
Проектированием займется испанская компания Сitythinking.
Глава DNS пообещал в новом городе дворы без машин, первые этажи с коммерческими площадями, сохраненные природные ландшафты, лавочки с велодорожками.
В офисном центре будут созданы рабочие места. Сама компания выступит якорным арендатором и работодателем.
«План по реализации следующий: пара лет уйдет на проектирование и согласование — у нас это очень небыстрый процесс. Потом строительство по одной очереди за год (всего три), плюс год на завершение и доделки», — рассказал Алексеев.
Сейчас DNS проводит серию общественных презентаций в формате обсуждения.
«Это сложный проект, который требует вовлечения большого количества разных людей. Следовательно, важно общественное обсуждение не по факту, а на самой ранней стадии, когда еще даже не начато архитектурное планирование», — пояснил гендиректор компании.
Фото взято со страницы Дмитрия Алексеева в Facebook
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