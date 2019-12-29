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DNS хочет построить на Дальнем Востоке город на 25 тысяч жителей с офисами, детсадами и парковками

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

DNS планирует построить город на Дальнем Востоке. Там смогут жить 20-25 тысяч человек. В городе разместятся школы, детские сады, офисный центр, парковки, поликлиника. Об этом на своей странице в Facebook рассказал гендиректор DNS Дмитрий Алексеев.

DNS хочет построить на Дальнем Востоке город на 25 тысяч жителей с офисами, детсадами и парковками

Город разместится в районе территории опережающего развития Надежденский и поселка Новый.

В городе, по словам Алексеева, будут:

  • 20-25 тысяч жителей, 600 тысяч кв. м жилья, 113 га земли.
  • офисный центр на 50 тысяч кв. м, 60 тысяч кв. м коммерческих площадей, 14 тысяч парковочных мест.
  • 2 большие общеобразовательные школы, 3 детских сада, поликлиника, пожарная станция и т.д.

Проектированием займется испанская компания Сitythinking.

Глава DNS пообещал в новом городе дворы без машин, первые этажи с коммерческими площадями, сохраненные природные ландшафты, лавочки с велодорожками.

В офисном центре будут созданы рабочие места. Сама компания выступит якорным арендатором и работодателем.

«План по реализации следующий: пара лет уйдет на проектирование и согласование — у нас это очень небыстрый процесс. Потом строительство по одной очереди за год (всего три), плюс год на завершение и доделки», — рассказал Алексеев.

Сейчас DNS проводит серию общественных презентаций в формате обсуждения.

«Это сложный проект, который требует вовлечения большого количества разных людей. Следовательно, важно общественное обсуждение не по факту, а на самой ранней стадии, когда еще даже не начато архитектурное планирование», — пояснил гендиректор компании.

Фото взято со страницы Дмитрия Алексеева в Facebook

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