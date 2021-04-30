До 15 мая: Роскомнадзор напомнил Twitter про ультиматум

Социальная сеть Twitter должна привести свою деятельность в соответствие с российским законодательством до 15 мая, сообщают в Роскомнадзоре.

Администрация Twitter уже удалила или заблокировала 60% материалов с запрёщенной в России информацией, сообщается на сайте ведомства.

Однако за время принятия ограничительных мер Роскомнадзор выявил в Twitter более 900 новых запрещённых материалов. «Среднее время реагирования соцсети на требования ведомства по вновь выявленным материалам составляет 81 час, что не соответствует требованию законодательства, в соответствии с которым на удаление отводится 24 часа с момента получения уведомления органа исполнительной власти», — заявляют в Роскомнадзоре.

Также в ведомстве сообщили о прошедшей 28 апреля видеоконференции с участием топ-менеджмента Twitter: вице-президента по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Шинейд МакСуинни и вице-президента по юридическим вопросам Джима Бейкера.

Руководство соцсети было вновь проинформировано о необходимости удалить всю запрещённую информацию в срок до 15 мая.

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