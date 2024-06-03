«Додо Пицца» подала в суд на Telegram из-за потери своего названия

«Додо Франчайзинг» в мае подала иск в Арбитражный суд Республики Коми к Telegram FZ-LLC. Компания хочет вернуть свое название, внести изменения в условия использования юзернеймов, пишет РБК.

Сейчас в телеграм-канале с названием Dodo pizza, упомянутом в судебном акте, 28 подписчиков и четыре публикации. В одной из них сообщается, что канал продается. Стоимость продажи — $575 тыс., аренды на год — $57,5 тыс.

«В Telegram есть давно наболевший вопрос — названия каналов. На торгах их может купить кто угодно, а создавать одноименные запрещено по правилам площадки», — сообщила Александра Акимова, cтарший юрист IP и Privacy «Додо Пицца».

По ее словам, происходит следующее: за криптовалюту TON продается любое название канала, даже если оно принадлежит известному бренду, а потом случаются прецеденты вымогательства у правообладателей, причем за «огромные суммы». При этом существующая верификация в мессенджере не избавит от подобных проблем.

«Ситуация, когда любой пользователь может купить название канала, идентичное известному бренду, создает риски для репутации правообладателей и открывает возможности для мошенничества и вымогательства, — отметил руководитель направления разрешения IT & IP споров юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

Перспективы иска, по его словам, будут зависеть от наличия значительной доказательной базы, но пока доводы истца выглядят размытыми и обобщенными, так как идет отсылка к наличию «некоего поля для деятельности мошенников», а такие ситуации возникают из-за того, что есть некие лакуны в правилах мессенджера, подчеркнул он.

На сайте «Додо Пиццы» сообщается, что в настоящее время сеть работает в 22 странах: в России, Казахстане, Беларуси, Румынии, Кыргызстане, Узбекистане, Литве, Эстонии, Германии, Словении, Китае, Нигерии, Польше и Вьетнаме и др. Число пиццерий насчитывает превысило 1 тыс.

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