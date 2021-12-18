Meta расследует случай домогательства в своей метавселенной

Девушка, занимавшаяся бета-тестом нового проекта Meta (ранее Facebook), пожаловалась, что ее виртуально домогались: некий незнакомец своим аватаром прикасался к ее аватару, хотя та была против. Она также утверждает, что другие пользователи, ставшие свидетелями происшествия, поддержали его инициатора. Теперь Meta расследует это происшествие.

Руководство Meta, еще недавно называвшейся Facebook, запустило расследование случая домогательства на своей социальной платфоре виртуальной реальности Horizon Worlds, пишет The Business Insider.

Horizon Worlds 9 декабря открылась для пользователей из США и Канады старше 18 лет.

Платформа позволяет владельцам VR-очков создавать или исследовать виртуальный мир, на каждом сервере одновременно могут находиться до 20 человек.

На одном из таких серверов во время бета-теста проекта аватар одной из тестировщиц без ее разрешения трогал аватар другого пользователя, о чем ранее сообщало издание The Verge.

Девушка написала об этом пост, и на него обратили внимание в Meta.

Руководство компании открыло расследование происшествия, и уже есть первые результаты: как оказалось, девушка не включила режим безопасности, предусмотренный разработчиками Horizon Worlds как раз на такие случаи.

Неудивительно, что руководство Meta сразу занялось решением этой проблемы. Компания еще в бытность свою Facebook неоднократно подвергалась критике в слабой защите своих пользователей от онлайн-преступников.

Топ-менеджеры технологического гиганта всерьез обеспокоены проблемой и уже внедряет различные технологии, которые должны обезопасить виртуальное пространство (к ним в том числе относится упомянутый ранее режим безопасности).

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