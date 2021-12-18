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Meta расследует случай домогательства в своей метавселенной

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Девушка, занимавшаяся бета-тестом нового проекта Meta (ранее Facebook), пожаловалась, что ее виртуально домогались: некий незнакомец своим аватаром прикасался к ее аватару, хотя та была против. Она также утверждает, что другие пользователи, ставшие свидетелями происшествия, поддержали его инициатора. Теперь Meta расследует это происшествие.

Meta расследует случай домогательства в своей метавселенной

Руководство Meta, еще недавно называвшейся Facebook, запустило расследование случая домогательства на своей социальной платфоре виртуальной реальности Horizon Worlds, пишет The Business Insider.

Horizon Worlds 9 декабря открылась для пользователей из США и Канады старше 18 лет.

Платформа позволяет владельцам VR-очков создавать или исследовать виртуальный мир, на каждом сервере одновременно могут находиться до 20 человек.

На одном из таких серверов во время бета-теста проекта аватар одной из тестировщиц без ее разрешения трогал аватар другого пользователя, о чем ранее сообщало издание The Verge.

Девушка написала об этом пост, и на него обратили внимание в Meta.

Руководство компании открыло расследование происшествия, и уже есть первые результаты: как оказалось, девушка не включила режим безопасности, предусмотренный разработчиками Horizon Worlds как раз на такие случаи.

Неудивительно, что руководство Meta сразу занялось решением этой проблемы. Компания еще в бытность свою Facebook неоднократно подвергалась критике в слабой защите своих пользователей от онлайн-преступников.

Топ-менеджеры технологического гиганта всерьез обеспокоены проблемой и уже внедряет различные технологии, которые должны обезопасить виртуальное пространство (к ним в том числе относится упомянутый ранее режим безопасности).

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Фото на обложке: Volodymyr_Shtun / Shutterstock

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