Основатель Twitter Джек Дорси запустил сервис микроблогов BlueSky. Его функционал почти полностью копирует Twitter. Доступ к нему можно получить только по приглашению. Версии BlueSky для Android пока нет.

О запуске BlueSky пишет TechCrunch. Приложение сервиса микроблогов появилось в магазине App Store.

BlueSky почти ничем не отличается от Twitter. В нем можно публиковать посты длиной не более 256 символов, добавлять изображения.

Джек Дорси анонсировал BlueSky как приложение с фокусом на децентрализацию. Сервис работает на стандарте Authenticated Transfer Protocol. По мнению Дорси, децентрализация BlueSky нивелирует возможность руководства социальной сети произвольно блокировать аккаунты тех или иных пользователей.

Аудитория BlueSky пока насчитывает около 2 тыс. пользователей. Попасть в соцсеть можно только по приглашению. Приложение доступно только на iOS.

Джек Дорси объявил о начале бета-тестирования BlueSky спустя несколько месяцев после того, как покинул совет директоров основанной им компании Twitter.

Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock