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Глава Twitter отписался от Марка Цукерберга

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

18 декабря СЕО Twitter Джек Дорси отписался от аккаунта Марка Цукерберга. Перед этим он подписался на специальную страницу, сообщающую о действиях в аккаунтах. Об этом сообщает Inс.

Глава Twitter отписался от Марка Цукерберга

Ранее в этот же день Дорси зафолловил твиттер-бот @bigtechalert, сообщающий о том, на кого подписываются и от кого отписываются главы технологических компаний.

Затем Дорси отписался от аккаунта Марка Цукерберга, что было зарегистрировано BigTechAlert.

На твит об этих действиях отреагировал PR-аккаунт Twitter, @twittercomms, отправив эмоджи с козлом.



Как сообщает Inс, в Twitter отказались от комментариев. Издание отмечает, что мотивы Дорси не до конца ясны, ведь Цукерберг почти не вел свою страницу. За 10 лет основатель Facebook написал всего 12 твитов.

По мнению журналистов Inc, это могло произойти из-за разногласий между основателями соцсетей. Ранее в этом году Дорси раскритиковал криптовалюту Цукерберга Libra, а также ввел запрет на любую политическую рекламу в Twitter.

Фото: Sattalat phukkum / Shutterstock

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