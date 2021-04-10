«Как зайти в магазин, где о тебе уже все знают»: DuckDuckGo пообещала заблокировать рекламную технологию Google

DuckDuckGo заявила о намерении заблокировать технологию Google FLoC, которую компания тестирует для более конфиденциального способа отслеживать действия пользователей и показа рекламы. Защитники правил конфиденциальности, такие как Electronic Frontier Foundation, утверждают, что новая технология Google может причинить вред потребителям.

Технология Google FLoC — Federated Learning of Cohorts — разделяет пользователей на группы на основе данных об их поведении. Рекламодатели могут создавать кампании для групп, не для отдельных людей.

Просматривая веб-страницы с FLoC, пользователи попадают в группу на основе истории просмотров. Посещаемые сайты сразу же получают доступ к этой информации и могут использовать ее для таргетинга рекламы. «Это как зайти в магазин, где о тебе уже все знают», — говорится в блоге DuckDuckGo.

Защитники правил конфиденциальности утверждают, что — хотя эта технология лучше, чем ситуация со сторонними файлами cookie — идентификаторы FLoC могут навредить потребителям. Они содержат потенциально конфиденциальную информацию, а также делают доступными для рекламодателей данные, которые позволяют им индивидуально идентифицировать пользователей.

«Мы разочарованы: несмотря на многие публично озвученные опасения по поводу FLoC, которые еще не были решены, Google уже навязывает пользователям технологию, не обращаясь к ним прямо с предложением согласиться», — говорится в блоге DuckDuckGo.

DuckDuckGo отметила, что выпущенная компанией последняя версия расширения для Chrome не позволит веб-сайтам отслеживать пользователей с помощью идентификации FLoC. Однако прежде чем сделать расширение доступным для пользователей, обновление должна одобрить Google. DuckDuckGo также добавила, что ее поисковая система откажется от сбора идентификаторов FLoC и их использования для идентификации, независимо от того, используют ли пользователи расширение Chrome.

Google заявила, что новый подход эффективен как минимум на 95% — как и отслеживание сторонних файлов cookie.

The Verge отмечает, что позиция DuckDuckGo неудивительна для конкурента Google — особенно если принимать во внимание, что DuckDuckGo обращается к конфиденциальности как к своему основному аргументу в пользу продаж. Эта ситуация говорит о том, что FLoC не будет общепринятым, полагает издание. Как и в случае со сторонними отслеживающими cookie-файлами, FLoC может стать частью технологической гонки между рекламодателями и пользователями, которые не хотят, чтобы их отслеживали. Технология еще даже не завершила фазу тестирования, однако другие компании уже пытаются ее заблокировать, подчеркивает The Verge.

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Фото: Ascannio / Shutterstock