«Любой, кто получит доступ к моим личным данным, будет крайне разочарован» – Дуров о слежке хакеров

«Любой, кто получит доступ к моим личным данным, будет крайне разочарован». Павел Дуров прокомментировал статью The Guardian, в которой написали, что за основателем Telegram могли следить с помощью шпионской программы Pegasus.
По словам Павла Дурова, с 2011 года он привык считать, что все его телефоны были скомпрометированы.
«Любой, кто получит доступ к моим личным данным, будет крайне разочарован – им придется пройти тысячи концептуальных разработок функций Telegram и миллионы сообщений, связанных с процессом разработки нашего продукта. Они не найдут там никакой важной информации», – написал Павел Дуров в своем telegram-канале.
Скриншот поста в telegram-канале Павла Дурова
Основатель Telegram рассказал, что еще с 2018 года ему было известно, что его телефон включен в список потенциальных объектов хакерского наблюдения.
Дуров напомнил о заявлении Эдварда Сноудена по поводу Google и Apple, которые, по его словам, внедряют бэкдоры в операционные системы под видом ошибок безопасности в рамках глобальной программы слежения за пользователями, а эти бэкдоры может использовать кто угодно в своих целях.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: страница Павла Дурова «ВКонтакте»
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Хакеры незаметно заражают смартфоны шпионской программой Pegasus через звонки в WhatsApp
- 2 Прототип космического дата-центра российского хостинг-провайдера отправят на орбиту Земли
- 3 Власти анонсировали новые гранты пострадавшему из-за ограничений малому бизнесу
- 4 Многоцелевой модуль «Наука» вышел на околоземную орбиту
- 5 Создатель экосистемы биометрической идентификации Ovision стал трехтысячным резидентом «Сколково»