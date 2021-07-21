«Любой, кто получит доступ к моим личным данным, будет крайне разочарован» – Дуров о слежке хакеров

«Любой, кто получит доступ к моим личным данным, будет крайне разочарован». Павел Дуров прокомментировал статью The Guardian, в которой написали, что за основателем Telegram могли следить с помощью шпионской программы Pegasus.

По словам Павла Дурова, с 2011 года он привык считать, что все его телефоны были скомпрометированы.

«Любой, кто получит доступ к моим личным данным, будет крайне разочарован – им придется пройти тысячи концептуальных разработок функций Telegram и миллионы сообщений, связанных с процессом разработки нашего продукта. Они не найдут там никакой важной информации», – написал Павел Дуров в своем telegram-канале.

Скриншот поста в telegram-канале Павла Дурова

Основатель Telegram рассказал, что еще с 2018 года ему было известно, что его телефон включен в список потенциальных объектов хакерского наблюдения.

Дуров напомнил о заявлении Эдварда Сноудена по поводу Google и Apple, которые, по его словам, внедряют бэкдоры в операционные системы под видом ошибок безопасности в рамках глобальной программы слежения за пользователями, а эти бэкдоры может использовать кто угодно в своих целях.

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Фото: страница Павла Дурова «ВКонтакте»