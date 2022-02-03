«Настолько некомпетентна в работе»: Дуров раскритиковал команду WhatsApp из-за новой уязвимости

Павел Дуров нелестно высказался в адрес команды разработчиков WhatsApp после выявления в мессенджере новой (на самом деле давней) уязвимости. «Трудно поверить, что команда WhatsApp настолько некомпетентна в работе», – написал Дуров.

Пост с критикой команды разработки WhatsApp основатель мессенджера Telegram опубликовал в своем канале.

Павел Дуров отметил, что специалисты по кибербезопасности стартапа Boldend обнаружили в WhatsApp давнюю уязвимость, которая существует в мессенджере несколько лет. С ее помощью хакеры могли получить доступ к перепискам пользователей.

Основатель Telegram в свете исследования стартапа раскритиковал техническую команду WhatsApp и сказал, что «трудно было бы поверить в то, что команда может быть настолько некомпетентной», имея в виду непринятие мер по выявлению и устранению этой уязвимости.

В декабре 2021 года Павел Дуров критиковал WhatsApp за бэкдоры, которые внедряются в мессенджере по приказу властей США. С помощью этих лазеек WhatsApp может делиться с правоохранительными органами данными пользователей в режиме реального времени.

После октябрьского сбоя в работе всех сервисов Meta Platforms (ранее Facebook) в мессенджер Павла Дурова Telegram пришли 70 млн новых пользователей, о чем Дуров рассказывал в своем telegram-канале.

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