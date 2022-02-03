«Настолько некомпетентна в работе»: Дуров раскритиковал команду WhatsApp из-за новой уязвимости

Павел Дуров нелестно высказался в адрес команды разработчиков WhatsApp после выявления в мессенджере новой (на самом деле давней) уязвимости. «Трудно поверить, что команда WhatsApp настолько некомпетентна в работе», – написал Дуров.
Пост с критикой команды разработки WhatsApp основатель мессенджера Telegram опубликовал в своем канале.
Павел Дуров отметил, что специалисты по кибербезопасности стартапа Boldend обнаружили в WhatsApp давнюю уязвимость, которая существует в мессенджере несколько лет. С ее помощью хакеры могли получить доступ к перепискам пользователей.
Основатель Telegram в свете исследования стартапа раскритиковал техническую команду WhatsApp и сказал, что «трудно было бы поверить в то, что команда может быть настолько некомпетентной», имея в виду непринятие мер по выявлению и устранению этой уязвимости.
В декабре 2021 года Павел Дуров критиковал WhatsApp за бэкдоры, которые внедряются в мессенджере по приказу властей США. С помощью этих лазеек WhatsApp может делиться с правоохранительными органами данными пользователей в режиме реального времени.
После октябрьского сбоя в работе всех сервисов Meta Platforms (ранее Facebook) в мессенджер Павла Дурова Telegram пришли 70 млн новых пользователей, о чем Дуров рассказывал в своем telegram-канале.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке:
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Обновление ценовой политики WhatsApp Business API: как изменятся расходы на общение с клиентами?
- 2 Тихая революция в контакт-центре: как отказаться от телефонии и перевести всех клиентов в чаты
- 3 «Инфошуму подвержены все, но больше всего вредит он руководителям»
- 4 14 главных приобретений в сфере технологий за последние 5 лет
- 5 7 стартапов, которые принесли больше всего денег инвесторам
ВОЗМОЖНОСТИ
03 февраля 2022
07 февраля 2022
07 февраля 2022
07 февраля 2022
07 февраля 2022