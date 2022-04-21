Основатель Telegram Павел Дуров получил четвертое гражданство

Павел Дуров получил четвертое гражданство – на этот раз ОАЭ. Таким образом у основателя Telegram есть четыре паспорта – России, ОАЭ, Франции и островного государства Сент-Китс и Невис.

О получении Павлом Дуровым еще одного гражданства Forbes рассказали два источника.

По утверждению одного из них, основатель Telegram получил гражданство ОАЭ в феврале 2021 года. Именно тогда Дуров встречался с наследным принцем Дубая Хамданом бин Мохаммедом бин Рашидом аль-Мактумом. О целях и результатах встречи не сообщалось.

Собеседник издания добавил, что срок действия российского паспорта Дурова давно истек. Павел, по его словам, не ездит в Россию и не держит в ней активы уже восемь лет.

Паспорт островного государства Сент-Китс и Невис, население которого не превышает 53 тысяч человек, был нужен Дурову в первые годы эмиграции из России, уточнил источник издания.

Павел Дуров занял третью строчку в списке богатейших людей России по версии Forbes. Состояние основателя Telegram оценили в $15,1 млрд – это на $2 млрд меньше, чем у Дурова было в 2020 году. Потеря части состояния не помешала ему обойти в списке таких бизнесменов, как Владимир Потанин, Леонид Михельсон, Алексей Мордашов.

Сам Павел Дуров попросил не причислять его к бизнесменам из России. Forbes посчитал, что это связано с антироссийскими санкциями и введением ограничений в отношении российских предпринимателей.

Фото на обложке: Страница Павла Дурова в VK