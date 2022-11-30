Дуров анонсировал запуск криптобирж и новые опции в Fragment

Павел Дуров анонсировал запуск криптобирж, создание набора децентрализованных инструментов и добавление новых опций на аукционной платформе Fragment. Менее чем за месяц на Fragment было продано никнеймов в Telegram на $50 млн, написал Дуров.

О первых результатах работы аукционной платформы Fragment Павел Дуров рассказал в посте, опубликованном в своем telegram-канале. Менее чем за месяц работы в Fragment было продано уникальных коротких имен в Telegram на $50 млн, написал Дуров.

«На этой неделе Fragment выйдет за рамки имен пользователей», – сообщил основатель Telegram, не раскрыв других подробностей нововведений.

Также Дуров написал, что следующим шагом Telegram станет создание набора децентрализованных инструментов, в том числе кошельков, и бирж для «безопасной торговли и хранения криптовалюты».

«Мы, разработчики, должны увести блокчейн-индустрию от централизации, создавая быстрые и простые в использовании децентрализованные приложения для широких масс», – сообщил Дуров.

Аукционную платформу Fragment запустили 27 октября. На ней можно за валюту TON купить короткие уникальные имена в Telegram. На данный момент рекорд цены принадлежит юзернейму @news, который продали за 994 тыс. TON (около $1,7 млн).

Фото на обложке: страница Павла Дурова VK