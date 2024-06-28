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Павел Дуров приехал с визитом в Казахстан

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров приехал в Казахстан для знакомства со страной и обсуждения потенциальных совместных проектов. Об этом сообщил глава Минцифры республики Жаслан Мадиев.

Павел Дуров приехал с визитом в Казахстан
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Накануне вечером, 27 июня, в соцсетях распространился видеоролик, на котором Дуров едет на эскалаторе в одном из торговых центров Казахстана.

Мадиев отметил, что власти страны приглашали Дурова посетить республику. Он также выразил надежду, что по итогам визита предпринимателя удастся согласовать какие-то совместные проекты.

«Даст бог, какие-то новые совместные проекты реализуем"», — сказал министр и добавил, что сегодня Telegram используют более 10 млн человек.

По словам Мадиева, республика значительно продвинулась в области технологических решений и продуктов, которые можно было бы вывести на новые рынки.

«Нам есть, что показать», — заявил он.

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Ранее Дуров анонсировал большую поездку по странам Центральной Азии. Предприниматель решил исследовать жизнь в этом регионе и выяснить, как люди используют основанный им мессенджер и каковы их цифровые потребности.

Фото на обложке: Muhammad Alimaki / Shutterstock

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