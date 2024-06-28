Павел Дуров приехал с визитом в Казахстан

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров приехал в Казахстан для знакомства со страной и обсуждения потенциальных совместных проектов. Об этом сообщил глава Минцифры республики Жаслан Мадиев.
- Новости
Накануне вечером, 27 июня, в соцсетях распространился видеоролик, на котором Дуров едет на эскалаторе в одном из торговых центров Казахстана.
Мадиев отметил, что власти страны приглашали Дурова посетить республику. Он также выразил надежду, что по итогам визита предпринимателя удастся согласовать какие-то совместные проекты.
«Даст бог, какие-то новые совместные проекты реализуем"», — сказал министр и добавил, что сегодня Telegram используют более 10 млн человек.
По словам Мадиева, республика значительно продвинулась в области технологических решений и продуктов, которые можно было бы вывести на новые рынки.
«Нам есть, что показать», — заявил он.
Ранее Дуров анонсировал большую поездку по странам Центральной Азии. Предприниматель решил исследовать жизнь в этом регионе и выяснить, как люди используют основанный им мессенджер и каковы их цифровые потребности.
Фото на обложке: Muhammad Alimaki /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В Москве появится сеть велополос для велосипедов и самокатов
- 2 «Яндекс Лавка» запустила доставку расширенного ассортимент товаров за час
- 3 Казахстанская KASE намерена выкупить долю Мосбиржи в своем капитале
- 4 Три крупных банка создают единый QR-код, «Аквариус» выпустит корпоративные роутеры: главное 28 июня
- 5 «Аквариус» решил производить корпоративные роутеры
ВОЗМОЖНОСТИ
28 июня 2024
28 июня 2024
30 июня 2024