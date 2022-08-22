Telegram может выставить на продажу уникальные ники и адреса, намекнул Дуров

Telegram, вероятно, начнет продавать уникальные ники и адреса для каналов. Об этом намекнул Павел Дуров в посте об успехах аукциона TON.

Пост Дуров опубликовал в своем канале в Telegram. В нем Дуров написал, что восхищен успехом аукциона TON, в результате которого доменные имена Wallet.ton и casino.ton были проданы за тонкоины, эквивалентные $260 тыс. и $244 тыс. соответственно.

«Если TON смог достичь таких результатов, представьте, насколько успешным мог бы быть Telegram с его 700 млн пользователей, если бы мы выставили на аукцион зарезервированные @usernames, ссылки на группы и каналы», – отметил Дуров.

Дуров уточнил, что в дополнение к миллионам запоминающихся адресов, все четырехбуквенные имена пользователей могли бы быть выставлены на продажу.

«Это создало бы новую платформу, на которой владельцы имен пользователей могли бы передавать их заинтересованным сторонам в защищенных сделках – с правом собственности, защищенными на блокчейне с помощью смарт-контрактов, подобных NFT», – пояснил основатель Telegram.

Частью этого рынка позже могут стать смайлики и стикеры, добавил Дуров.

«Мы склонны опробовать TON в качестве базового блокчейна для нашего будущего рынка», – подытожил Павел Дуров.

В 2018 году Павел Дуров начал собирать деньги на запуск блокчейн-платформы TON и выпуск криптовалюты Gram. В проект вложились более 170 инвесторов со всего мира, в том числе Роман Абрамович, Юрий Мильнер, Сергей Солонин. Общая сумма привлеченных средств составила $1,7 млрд.

Проект TON свернулся после того, как комиссия по ценным бумагам и биржам США признала криптовалюту Gram ценной бумагой. В 2020 году Павел Дуров официально объявил о закрытии проекта TON.

В июне Telegram запустил платную подписку. Ее пользователи получают доступ к premium-функциям, таким как запрет на отправку голосовых и видеосообщений, переводу голосовых сообщений в текст и повышенным лимитам на загрузку.

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