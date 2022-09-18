Глава Redmi намекнул на появление аналога Dynamic Island в модели K60

Одной из главных новинок в iPhone 14 Pro стал вырез Dynamic Island — область вокруг фронтальной камеры со всплывающей системой уведомлений и поддержкой приложений iOS. Судя по всему, обновленная «челка» может появиться и в смартфонах других брендов, в том числе Redmi от китайской компании Xiaomi.
Как передает MyDrivers, на сообщение пользователя соцсетей о необходимости появления аналога Dynamic Island в будущем флагмане Redmi K60 отреагировал глава Redmi Лу Вэйбинг.
«Вам действительно нужен Dynamic Island в Redmi K60?», — написал Вэйбинг. Возможно, руководитель китайского бренда рассматривает возможность добавления интерактивного выреза в будущих моделях Redmi.
Китайский производитель смартфонов анонсирует серию Redmi K60 в первом квартале 2023 года.
Ранее MyDrivers сообщал, что разработчик под ником Mu Ye создал тему для смартфонов Xiaomi с поддержкой активной зоны, аналогичной Dynamic Island от Apple.
Dynamic Island — запатентованная технология Apple. Как рассказал в Twitter журналист Bloomberg Марк Гурман, американская корпорация зарегистрировала торговую марку на Ямайке 12 июля.
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