Одной из главных новинок в iPhone 14 Pro стал вырез Dynamic Island — область вокруг фронтальной камеры со всплывающей системой уведомлений и поддержкой приложений iOS. Судя по всему, обновленная «челка» может появиться и в смартфонах других брендов, в том числе Redmi от китайской компании Xiaomi.

Глава Redmi намекнул на появление аналога Dynamic Island в модели K60