Джефф Безос отправит в космос: предприниматель откроет продажи билетов на свой космический корабль

Андрей Шляховский
Основатель Amazon и самый богатый бизнесмен в мире Джефф Безос заявил, что в ближайшее время запустит продажу билетов на свой космический корабль New Shepard.
Джефф Безос отправит в космос: предприниматель откроет продажи билетов на свой космический корабльАндрей Шляховский
Все подробности станут доступны уже 5 мая, сообщается в Instagram Безоса.
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Цены на билеты пока неизвестны. В 2018 году источники Reuters сообщали, что минимальные расценки будут начинаться от $200 тысяч.
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Фото: lev radin / Shutterstock.
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