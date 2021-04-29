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Джефф Безос отправит в космос: предприниматель откроет продажи билетов на свой космический корабль

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Основатель Amazon и самый богатый бизнесмен в мире Джефф Безос заявил, что в ближайшее время запустит продажу билетов на свой космический корабль New Shepard.

Джефф Безос отправит в космос: предприниматель откроет продажи билетов на свой космический корабль

Все подробности станут доступны уже 5 мая, сообщается в Instagram Безоса.

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Публикация от Jeff Bezos (@jeffbezos)

Цены на билеты пока неизвестны. В 2018 году источники Reuters сообщали, что минимальные расценки будут начинаться от $200 тысяч.

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Фото: lev radin / Shutterstock.

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