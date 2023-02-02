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Акции Meta* взлетели на 20% на фоне результатов конца 2022 года

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Meta* отчиталась о прибыли и убытках за четвертый квартал 2022 года. На фоне положительных результатов акции компании на расширенных торгах подскочили почти на 20%.

Акции Meta* взлетели на 20% на фоне результатов конца 2022 года

За отчетный период выручка компании снизилась на 4%, до $32,17 млрд. Прибыль Meta* на одну акцию (EPS) составила $1,76, передает телеканал CNBC.

Количество ежедневных активных пользователей достигло 2 млрд против прогнозируемых 1,99 млрд. Число ежемесчных пользователей увеличилось до 2,96 млрд против ожидаемых 2,98 млрд.

Компания увеличила расходы за четвертый квартал на 22%, до $25,8 млрд. На 2023 год Meta* допустила расходы $89 до $95 млрд. Прогноз выручки на первый квартал 2023 года составляет от $26 до 28,5 млрд.

Компания объявила обратный выкуп акций на $40 млрд. В прошлом году компания выкупила свои акции на сумму $27,9 млрд.

*признана экстремистской организацией и запрещена в России, внесена в перечень террористов

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

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