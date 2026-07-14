Экс-дизайнер BMW получил российское гражданство — однако «АвтоВАЗ» и «Москвич» не планируют брать его на работу

13 июля 2026 года бывший дизайнер BMW Пьер Леклерк, создавший внешний облик моделей X5 и X6, получил российское гражданство по указу президента Владимира Путина. Однако российские автопроизводители, в том числе «АвтоВАЗ» и «Москвич», пока не планируют сотрудничать с новым гражданином России, сообщает Telegram-канал Mash.

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Автопроизводители не ведут переговоров с Пьером Леклерком

Представители «АвтоВАЗа», «Москвича», ГАЗа и КамАЗа сообщили Mash, что не приглашали Пьера Леклерка на работу и не знают о его планах переехать в Россию.

В компаниях также заявили, что сотрудничество с дизайнером пока не рассматривалось.

После получения гражданства дизайнер должен принести присягу

О получении Пьером Леклерком российского гражданства стало известно 13 июля 2026 года, после публикации соответствующего указа президента на официальном портале правовой информации.

Согласно законодательству, в течение одного года Леклерк должен принести присягу гражданина Российской Федерации. Если этого не произойдёт, решение о предоставлении гражданства будет аннулировано.

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Контекст

Пьер Леклерк начал карьеру в итальянском дизайн-ателье Zagato, которое сотрудничало с Alfa Romeo, Ferrari, Maserati, Aston Martin и Lamborghini. Затем он работал в американской компании Ford, а в 2000 году перешёл в BMW, где проработал 13 лет.

Именно в BMW Пьер Леклерк разработал экстерьер моделей X5 и X6. Позже он возглавил подразделение дизайна Great Wall Motors, где руководил созданием внешнего облика кроссоверов Haval и Wey. В 2017 году дизайнер перешёл в Kia Motors, а затем продолжил карьеру в Citroën.