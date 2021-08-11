Книгоиздатель «Эксмо-АСТ» подал иски к Telegram из-за пиратского контента

Крупнейший российский книгоиздатель «Эксмо-АСТ» подал в Мосгорсуд первые иски к Telegram из-за пиратских копий книг Стивена Кинга и Дмитрия Глуховского. Истец планирует собрать критическую массу судебных решений, которые позволят требовать блокировки мессенджера. При этом издатель видит в свою цель в том, чтобы заставить Telegram удалять контент системно.

В середине июля два иска к Telegram из-за неудаления пиратского контента подали в Мосгорсуд издательства АСТ и «Эксмо», которые входят в группу «Эксмо-АСТ». Суд удовлетворил требование об обеспечительных мерах со стороны истцов. Он обязал Роскомнадзор заблокировать доступ к книгам «11/22/63» Стивена Кинга, «Метро 2033» Дмитрия Глуховского и другим произведениям, которые распространяются в Telegram-каналах, сообщает «Коммерсантъ».

По словам члена правления Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ, представляет «Эксмо-АСТ» в суде) Максима Рябыко, истец требует от мессенджера прекратить создавать условия для распространения конкретных литературных произведений. Вице-президент Telegram Илья Перекопский не ответил на вопросы издания.

Это первые иски к Telegram от «Эксмо-АСТ». С 2019 года по требованию АЗАПИ в интересах «Эксмо-АСТ» Telegram удалил 52 тысяч пиратских публикаций и 31 канал в своей web-версии.

Telegram реагирует не на все претензии, жалуются книгоиздатели, чьи ежегодные убытки из-за пиратских копий в Telegram-каналах АЗАПИ оценивала в прошлом году в 55 млрд рублей. Она безуспешно требовала от мессенджера внедрить технологию «цифровых отпечатков», которая позволила бы удалять пиратский контент системно. В сентябре 2019 года судебное разбирательство с соцсетью «ВКонтакте» из-за нелегальных электронных и аудиокниг завершилось подписанием антипиратского меморандума с издателями. Документ предусматривал премодерацию загружаемых файлов с использованием «цифрового отпечатка».

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Фото: BigTunaOnline / Shutterstock