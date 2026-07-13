Электрокар «Атом» включили в список разрешенных для такси — сам автомобиль даже не поступил в продажу

Электромобиль «Атом» вошёл в обновлённый перечень автомобилей, допущенных к работе в такси, следует из списка Минпромторга. При этом официально модель до сих пор не поступила в продажу: в апреле 2026 года производитель только открыл предзаказы на электрокар. «Атом» стал 30-й моделью, включённой в перечень машин, соответствующих закону о локализации.

Версию электрокара для такси показали ещё год назад

Разработчик «Атома» — АО «Кама» — представил специальную версию электромобиля для такси ещё в августе 2025 года. Теперь модель официально включили в список автомобилей, которые могут использоваться для пассажирских перевозок.

Ранее Минпромторг сообщал, что перечень автомобилей для такси вскоре пополнят модели:

Jetour,

Tenet,

Omoda,

Jeland.

Какие именно автомобили войдут в список, ведомство пока не раскрыло. В министерстве уточнили, что соответствующее распоряжение правительства будет опубликовано позднее. Сейчас перечень включает почти 30 моделей автомобилей брендов:

Haval,

Tenet,

Omoda,

Lada,

Sollers,

Evolute,

Voyah,

«Москвич»,

UMO,

Jetour.

Минпромторг оценивает автомобили для такси по балльной системе

С 1 марта 2025 года в России действует закон о локализации автомобилей для такси. Чтобы попасть в перечень Минпромторга, модель должна соответствовать одному из двух требований:

набрать не менее 3200 баллов локализации — их начисляют за производство и сборку автомобиля в России. Например, за окраску кузова дают 500 баллов, за сварку — 400, за установку деталей на кузов — 600;

или выпускаться по специальному инвестиционному контракту (СПИК). В этом случае достаточно 1500 баллов локализации, если производитель за последние два года вложил в развитие производства не менее 10 млрд рублей. При этом каждую такую модель отдельно утверждает правительство.

В Минпромторге также напомнили, что уровень локализации может различаться даже у разных комплектаций одной модели. Если при сборке используются импортные комплектующие, количество баллов снижается.

Разработчик электромобиля «Атом» погасил долги по зарплате — некоторым сотрудникам не выплачивали деньги 1,5 месяца Задержки были связаны с техническими сложностями при работе с банками Читайте также

Контекст

«Атом» — первый и пока единственный автомобильный проект российской компании АО «Кама», основанной в 2021 году специально для разработки отечественного электромобиля. Серийное производство модели будет организовано на заводе «Москвич» в Москве. Весной 2026 года компания открыла предзаказы на автомобиль.

Разработчик позиционирует «Атом» как городской электромобиль с запасом хода до 500 км. Сейчас его можно только предзаказать: рекомендованная стоимость составляет 3,98 млн рублей, а первые поставки покупателям компания обещала начать летом 2026 года.

В начале июля АО «Кама» оказалось в центре внимания из-за задержек зарплат сотрудникам. Работники сообщали, что выплаты задерживались на срок до 43 дней. В компании ссылались на технические сложности при взаимодействии с банками. Позже АО «Кама» заявило, что полностью погасило задолженность перед сотрудниками.