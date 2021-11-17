Четверть российских работодателей вернут сотрудников в офисы после пандемии — исследование

Более четверти (27%) российских работодателей планируют отказаться от удаленного формата работы после улучшения ситуации с распространением коронавируса, выяснилось в ходе исследования. Эксперты считают, что такое решение может оказаться невыгодным для бизнеса, поскольку сотрудники, привыкшие к работе на дому, будут искать новую работу с комфортными условиями.

Почти половина (48%) работодателей со временем планируют вернуть работу для сотрудников в офисе, сообщили «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру». 14% готовятся вернуть людей в офисы частично, еще 19% отметили, что после пандемии введут гибридный формат или предоставят сотрудникам право самим выбирать удобный режим работы. Оставшиеся 19% решили оставить всё как есть.

В половине компаний не планирующих полностью возвращать сотрудников в офисы, удаленную работу продолжит до 10% штата. Еще 12% респондентов оставят работать в дистанционном формате 10-30% сотрудников, а 7% опрошенных — более 50% штата.

Всего, по данным исследования, сегодня почти в половине (45%) компаний удаленно работает менее 10% сотрудников. В трети (30%) компаний дистанционный формат введен лишь для 10-30% сотрудников.

Еще 3% опрошенных рассказали, что в их компаниях на удаленке трудится 30-50% работников, 9% указали на 50-75% удаленных сотрудников, а 13% отметили дистанционную занятость более 75% штата.

По данным другого исследования, проведенного сервисом SuperJob, сотрудники, переведенные на удаленку, есть в каждой четвертой российской компании. В декабре 2020 года дистанционный формат практиковало в два раза больше работодателей.

Эксперты выяснили, что чаще всего на удаленку переводили IT-специалистов (24% компаний, где действует дистанционный режим работы из-за пандемии), бухгалтеров (21%) и специалистов по продажам (18%). Весь офисный персонал перевели на дистанционную занятость 11% работодателей. Кадровую службу — 10%. В 8% компаний на удаленке работают снабженцы. По 7% работодателей перевели на работу из дома инженеров и логистов.

По данным директора по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлии Саниной, пандемия ускорила распространение альтернативных форм занятости — самозанятости, проектной работы и временных контрактов. Бизнесу такие форматы выгоднее экономически, а соискатели получают возможность вести краткосрочное планирование трудовой деятельности, брать несколько проектов или совмещать разные профессии.

По мнению основателя и президента SuperJob Алексея Захарова, удаленный формат работы «останется с нами надолго», поскольку он выгодный как для работодателей, так и для самих сотрудников. Компании, которые пытаются удержать персонал в офисе, уже начали терять людей.

По его словам, компании, которые перешли на удаленный формат, получили конкурентные преимущества перед консервативными коллегами, а также смогли сэкономить на организации рабочих мест. В то же время сотрудники стали экономить время и деньги, которые тратили на проезд, а многие из них начали работать на несколько компаний одновременно.

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