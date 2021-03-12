Обыграть Amazon: эксперт указал на конкурента, который «растёт как ракета»

Бывший аналитик и партнер фонда Andreessen Horowitz Бенедикт Эванс в презентации «The Great Unbundling» по итогам 2020 года рассказал о показателях и трендах мирового рынка grocery и e-commerce. Краткие выводы из отчета Эванса опубликовал на своей странице в Facebook принципал Fort Ross Ventures, венчурный партнер Seedstars Денис Ефремов.

По мнению Эванса, пандемия сильно повлияла на электронную коммерцию, ускорив все, что уже менялось в сегменте. Доля e-commerce в ритейле США составила по итогам года 20%, в Великобритании — 30%.

«Доля e-grocery взмахнула с 5% до практически 11% от всего сегмента. Около 10% в большинстве крупных стран впервые попробовали услуги доставки продуктов, и от 20% до 50% стали пользоваться активнее во времена COVID (речь про Китай, UK, США, Италия, Бразилия и т.п.)», — пояснил слайд Денис Ефремов.

Весомая часть обзора посвящена Amazon. Выручка выросла на 37% в 2020 году и составила почти $400 млрд, в США платформа занимает 35-40% рынка e-commerce и обогнала американскую почтовую службу по доставленным посылкам. Почти 60% от общего объем оборота товаров (GMV) маркетплейса формируют сторонние поставщики, остальные — из Китая.

На основании выкладок Эванса Ефремов указал и на растущего конкурента Amazon.

«Shopify растет как ракета, сейчас у него $120 млрд GMV. Почему это важно? Потому, что все думают до сих пор, что с Amazon нельзя соревноваться. Но небольшие поставщики в своих нишах могут и они продают, в том числе через Shopify», — подчеркнул он.

Кроме того, Денис Ефремов рекомендует обратить внимание в «The Great Unbundling» на слайды о макротрендах (об электрокарах и двигателях, например), оценку Китая как нового центра инноваций, на показатели компаний, занимающихся видеоконтентом (Netflix, Disney, Youtube и т.д.).

С презентацией Эванса можно ознакомиться по ссылке.