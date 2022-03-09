EventyOn проведет бесплатный вебинар для HR-специалистов и предпринимателей

15 марта в 11.00 (по московскому времени) пройдет вебинар для HR-специалистов и предпринимателей от компании EventyOn — организатора праздников и мероприятий в Москве. Встреча состоится в Zoom.
Команда EventyOn помогает HR-специалистам выстраивать работу с сотрудниками. Чтобы поддержать российский бизнес и своих клиентов в это непростое время, компания решила провести вебинар, на котором обсудят:
- какие решения HR принимают в компаниях (на основе кейсов);
- как настроить коммуникацию между сотрудниками;
- как управлять стрессом в коллективе и поддерживать благополучие сотрудников.
Также на встрече подведут итоги анонимного опроса. Зарегистрироваться можно на сайте.
Фото на обложке: LightField Studios /
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