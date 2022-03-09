EventyOn проведет бесплатный вебинар для HR-специалистов и предпринимателей

15 марта в 11.00 (по московскому времени) пройдет вебинар для HR-специалистов и предпринимателей от компании EventyOn — организатора праздников и мероприятий в Москве. Встреча состоится в Zoom.

Команда EventyOn помогает HR-специалистам выстраивать работу с сотрудниками. Чтобы поддержать российский бизнес и своих клиентов в это непростое время, компания решила провести вебинар, на котором обсудят:

какие решения HR принимают в компаниях (на основе кейсов);

как настроить коммуникацию между сотрудниками;

как управлять стрессом в коллективе и поддерживать благополучие сотрудников.

Также на встрече подведут итоги анонимного опроса. Зарегистрироваться можно на сайте.

Фото на обложке: LightField Studios / Shutterstock