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#ЗЛОЙ_БОСС: новая маска в Instagram от Rusbase
Новости
Мария Передок
Мир охвачен коронавирусом, и всех постепенно переводят работать и учиться удалённо. Но что делать, если в это время на проекте что-то пошло не так? Или уже надоело пользоваться групповыми чатами и видеоколлами?
#ЗЛОЙ_БОСС: новая маска в Instagram от RusbaseМария Передок
Специально для таких случаев мы придумали маску в Instagram ЗЛОЙ БОСС.
Катя Бороздина, редактор спецпроектов Rusbase
Скачивайте, примеряйте, выкладывайте в сторис и обязательно отмечайте хэштег #ЗЛОЙ_БОСС и аккаунт @rusbase. Самых крутых (и злых!) возьмём в нашу подборку в Instagram.
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