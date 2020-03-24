Мир охвачен коронавирусом, и всех постепенно переводят работать и учиться удалённо. Но что делать, если в это время на проекте что-то пошло не так? Или уже надоело пользоваться групповыми чатами и видеоколлами?

#ЗЛОЙ_БОСС: новая маска в Instagram от Rusbase