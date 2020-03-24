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#ЗЛОЙ_БОСС: новая маска в Instagram от Rusbase

Новости
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Мир охвачен коронавирусом, и всех постепенно переводят работать и учиться удалённо. Но что делать, если в это время на проекте что-то пошло не так? Или уже надоело пользоваться групповыми чатами и видеоколлами?

#ЗЛОЙ_БОСС: новая маска в Instagram от Rusbase

Специально для таких случаев мы придумали маску в Instagram ЗЛОЙ БОСС

Катя Бороздина, редактор спецпроектов Rusbase

Скачивайте, примеряйте, выкладывайте в сторис и обязательно отмечайте хэштег #ЗЛОЙ_БОСС и аккаунт @rusbase. Самых крутых (и злых!) возьмём в нашу подборку в Instagram.

Примерить маску

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