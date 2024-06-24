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Еврокомиссия обвинила Apple в нарушении закона о цифровых рынках

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Еврокомиссия обвинила Apple в нарушении закона о цифровых рынках. Несмотря на введение некоторых послаблений для сторонних разработчиков, она все равно навязывает им свои условия, отметили в ЕК. Компанию могут оштрафовать на сумму, составляющую до 10% ее совокупного дохода.

Еврокомиссия обвинила Apple в нарушении закона о цифровых рынках
  1. Новости

Apple грозит штраф до 10% от ее совокупного мирового дохода за нарушение закона Евросоюза о цифровых рынках. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Еврокомиссия уличила Apple в навязывании своих условий сторонним разработчикам. Они сталкиваются с препятствиями в свободном продвижении альтернативных каналов, отметили в Еврокомиссии.

Несмотря на то, что Apple ввела послабления для разработчиков после принятия в 2022 году закона ЕС о цифровых рынках, ограничения для них все еще присутствуют, что является нарушением закона.

Еврокомиссия дала Apple время до марта 2025 года для ответа на обвинения. Компании грозит штраф до $38 млрд, или 10% от ее мирового дохода. Если она нарушит закон повторно, штраф составит до 20% от дохода.

Фото на обложке: JHVEPhoto / Shutterstock

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