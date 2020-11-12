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Cооснователи ExploRussia 19 ноября расскажут о принципах устойчивого туризма

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

19 ноября состоится онлайн-встреча, на которой сооснователи ExploRussia Анна Михейкина и Ольга Ситник расскажут об основных принципах устойчивого туризма.

Cооснователи ExploRussia 19 ноября расскажут о принципах устойчивого туризма

На мероприятии слушателям расскажут, что такое устойчивый туризм, разберут прикладные кейсы, ответят на вопросы, как переупаковать маршрут или туристический продукт в соответствии с принципами устойчивого туризма.

Во встрече также примет участие основатель производства меда Cocco Bello в деревне Малый Турыш Свердловской области Гузель Санжапова. Она вместе с командой ExploRussia представит кейс развития туристического потенциала Малого Турыша в парадигме устойчивого туризма.

На встречу приглашаются гиды, экскурсоводы, представители отеля и другие работники сферы туризма, а также те, кто развивает туристические продукты и сервисы. 

Встреча пройдет на платформе Zoom. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Фото: Unsplash

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