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Судебные приставы начали принудительное взыскание штрафов с Facebook еще на 17 млн рублей

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) открыла четыре новые дела о принудительном взыскании с Facebook 17 млн рублей за отказ социальной сети удалить запрещенный контент, сообщается в электронном банке данных исполнительных производств ФССП.

Судебные приставы начали принудительное взыскание штрафов с Facebook еще на 17 млн рублей

Двумя неделями ранее приставы открыли восемь дел о принудительном взыскании штрафов с Facebook на 26 млн рублей. На этой неделе ФССП возбудила производства о взыскании 3 млн, 4 млн и дважды по 5 млн рублей. Таким образом, приставы пытаются получить в принудительном порядке уже в общей сложности 43 млн рублей.

Сумма штрафов, наложенных на социальную сеть с начала 2021 года, составляет 80 млн рублей. Максимальный размер взыскания за повторное неудаление запрещенной информации может составить до 10% выручки компании в России.

Решение вынес 422 Мировой судебный участок Таганского района Москвы, признавший Facebook в отказе удалить информацию, удаление которой обязательно в соответствии с законом РФ. В частности, речь идет о призывах участвовать в несанкционированных акциях.

Facebook просил суд предоставить отсрочку для выплаты 17 млн штрафов, но получил отказ. Ранее суд давал отсрочку для оплаты штрафа в 26 млн рублей до 4 октября.

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Фото: A. Nordin / Shutterstock

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