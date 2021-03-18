Считывает сигналы мозга: Facebook представила браслет для управления дополненной реальностью

Facebook показала прототип браслета, который позволит пользователям управлять AR-очками с помощью движений пальцев и запястья. Об этом компания сообщила в своем блоге.

Устройство использует технологию электромиографии (ЭМГ), которая позволяет фиксировать нервные сигналы, проходящие через запястье. Браслет с помощью специальных датчиков переводит эти сигналы в цифровые команды. Последние, в свою очередь, могут управлять AR-устройствами, например, очками.

Поясняется, что технология распознает, что хочет сделать пользователь, и воспроизводит его действия в виртуальной или дополненной реальности. Например, с помощью браслета можно печатать на виртуальной клавиатуре, просто прикасаясь пальцами к столу.

При этом ЭМГ определяет даже минимальные движения пальцев, поэтому печать на виртуальной клавиатуре происходит намного быстрее, чем на механической, заявили в компании.

Пока устройство находится на ранней стадии разработки и может считывать только простые жесты. Но планируется, что система будет идентифицировать окружающие пользователя объекты и на основе этой информации «делать выводы о том, что он захочет сделать в той или иной ситуации».

Так, с помощью браслета можно будет перемещать виртуальные объекты и, например, выстроить очередь из песен в плейлисте.

Компания планирует использовать браслет для управления своими очками дополненной реальности. Их Facebook совместно с Ray-Ban выпустит уже в 2021 году. Вместе с тем, сроки создания готового браслета для управления очками пока неясны.

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Фото на обложке: Lia Koltyrina / Shutterstock

